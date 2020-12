Accesi scontri durante la diretta del GF Vip. Antonella Elia dice la sua sul litigio tra Samantha de Grenet e Stefania Orlando scagliandosi contro la riccia showgirl. Ecco cosa ha fatto infuriare l’opinionista in studio.

Che Antonella Elia non fosse un personaggio diplomatico era risaputo da tempo ma ieri sera ha dato il meglio di sè intervenendo nel litigio tra Samantha de Grenet e Stefania Orlando. La bionda opinionista è famosa per le sue uscite colorite e anche questa edizione di GF Vip ha confermato il carattere fumantino della showgirl. Solo alcune settimane fa aveva appellato Elisabetta Gregoraci come “gatta in calore” creando parecchio scompiglio in studio e ieri è arrivato il turno di Samantha de Grenet. A causare la reazione della Elia è stato un litigio avvenuto alcuni giorni fa tra Samantha e Stefania Orlando. Le due ex modelle hanno avuto un forte scontro a causa di divergenze di opinioni sul lavaggio dei piatti. Il battibecco si è trasformato presto in un vero e proprio litigio durante il quale la De Grenet ha anche minacciato di uccidere e asfaltare la coinquilina. Nonostante il GF abbia deciso di non prendere un provvedimento disciplinare nei confronti della showgirl, ieri sera in studio la Elia ha voluto ritirare fuori l’argomento dicendo la sua sull’atteggiamento poco elegante di Samantha. Secondo Antonella la De Grenet sarebbe “un bullo di periferia” e il suo comportamento arrogante e presuntuoso sarebbe decisamente fuori luogo.

Un attacco al quale la show girl ha risposto affermando che lei può dire quello che vuole. Interrogata da Alfonso Signorini inoltre ha ribadito che non si pente per niente delle sue parole e sarebbe pronta a ripeterle. A non andare proprio giù alla De Grenet sarebbe stata una frase di Stefania che le rammentava che la sua aggressività non era un buon esempio per suo figlio a casa. Parole che hanno scatenato un’ira incontrollata data dal fatto di essere stata giudicata come una cattiva madre.

Tra le due concorrenti c’è stata una riappacificazione ma comunque i rapporti non sembrano essere ancora del tutto sereni e siamo sicuri che basterà un’altra piccola scintilla per scatenare un nuovo litigio. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà!