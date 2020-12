Diletta Leotta, relax in Sicilia. Ma in stanza non è sola: c’è un nuovo amore per lei?

Diletta Leotta si sta regalando giorni di relax nella sua Sicilia. La giornalista però sembra non essere sola: nuovo amore in vista?

La conduttrice sta attraversando un periodo lavorativo molto intenso e felice. Tra appuntamenti radiofonici e televisivi è spesso al centro dell’attenzione, senza contare le sue presenze sul web ed in particolare su Instagram che le consentono di rimanere tra le donne più apprezzate sul palcoscenico nazionale. Bellissima ed irresistibile, la prima donna di Dazn ne ha percorsa di strada prima di arrivare ad essere considerata come una delle donne più amate dagli italiani. Sul web il suo successo è clamoroso, ma anche le sue apparizioni televisive sono un successo. Tra queste nei giorni scorsi c’è stata quella dall’amico Carlo Conti per la prima di “Affari tuoi” nella nuova edizione rivolta alle giovani coppie. Anche lei, bellissima come sempre e con un fisico tutto curve, ha partecipato alla serata. Regalando emozioni e sorrisi al sabato inedito che ci porta alla fine di questo 2020. Ma come detto è su Instagram che la bellezza siciliana riesce a catturare l’attenzione generale, con post e storie che non passano inosservate con il pubblico che rimane spesso senza parole davanti alle sue curve. Cosa che è capitata anche poco fa, con una storia che ha catturato l’attenzione generale dei follower, ma questa volta non per un dettaglio fisico. Scopriamo di cosa si tratta.

Diletta Leotta è un personaggio pubblico molto amato dai suoi follower. Bellezza e sensualità catturano l’attenzione del pubblico che ne apprezzano le qualità fisiche in tutte le occasioni che si presenta al pubblico. Che sia web o si tratti di apparizioni televisive poco conta. Nell’ultima storia su Instagram la bellezza siciliana ha confermato di trovarsi nella sua terra per un periodo di relax. Ma le immagini che ha pubblicato hanno mostrato un particolare che non è sfuggito al pubblico. In una stanza semioscura e con la tv accesa, si sono intraviste due pizze pronte per essere mangiate. La domanda che i follower si sono posti appena viste le immagini è stata: chi è il fortunato personaggio che fa compagnia alla bella conduttrice? Insomma, si è scatenato in pochi minuti il toto fidanzato della Leotta che ricordiamo da poco ha confermato la definitiva rottura con il pugile Daniele Scardina che per circa un anno è stato il compagno della giornalista di Dazn. La storia che ha pubblicato adesso ha lasciato aperta una nuova situazione. Davvero c’è un nuovo amore nella sua vita? Adesso è presto per avere una risposta a questa domanda, diciamo che un piccolo messaggio è stato lanciato. Ma non si possono pretendere delle conferme. In ogni caso abbiamo pubblicato sotto il video della conduttrice e giornalista che lasciamo commentare come sempre a voi.