Michelle Hunziker non trattiene la sua felicità: “Finalmente potremo farlo”

Michelle Hunziker ha postato una foto su Instagram dove è apparsa felice come una bambina per una piacevole novità arrivata in queste ore

La conduttrice ha postato una foto che l’ha riportata indietro nel tempo, negli anni in cui era ancora una bambina, potendo fare determinati giochi. Il carattere della ex compagna di Eros Ramazzotti negli anni non è mai cambiato. Mantenendo quel sorriso contagioso che sa dare una carica pazzesca anche nei momenti difficili come quelli che sta attraversando l’Italia. Sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sui social il successo per lei è garantito. Solare e con il sorriso che mette buon umore, la conduttrice ha regalato un sorriso anche stavolta, ma per un particolare preciso che ha voluto condividere con i suoi follower. Da poco conclusa l’esperienza alla conduzione dello show musicale All Together Now, adesso si sta godendo le meritate ferie inverali con la sua famiglia, nel rispetto delle restrizioni anti Coronavirus.

Michelle Hunziker ha strappato un sorriso ai suoi ammiratori del web. Con l’arrivo della neve che in queste ore sta creando non poche difficoltà su gran parte dell’Italia, la conduttrice è apparsa contenta per poter giocare con i suoi figli e divertirsi come faceva da bambina nella sua Svizzera. “Finalmenteeeeeeeeee!!!! ☃️ Oggi grandi lavori in vista: pupazzi di neve sul terrazzo, ⛄️ lotte, battaglia di palle di neve…❄️🌨iuhuhuhuhu!!!!! #neve #happy“. Un messaggio che ha fatto sorridere tantissimi follower che hanno apprezzato lo spirito da eterna bambina della conduttrice, che allo stesso tempo non smette di far innamorare i suoi ammiratori per la sua bellezza e per le sue doti fisiche. Insomma, parliamo di un personaggio che nel corso degli anni ha mantenuto tutta la sua sensualità tanto da apparire ancora oggi come una delle donne più seguite ed apprezzate sul palcoscenico nazionale. Post che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti.