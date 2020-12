Giulia Provvedi ha scatenato i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in evidenza le sue curve ed un dettaglio davvero bollente

Curve bollenti in evidenza e follower che impazziscono per la sua bellezza e sensualità. Non è la prima volta che accade che la sorella di Silvia, alias duo Le Donatella, riesce a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori, che crescono sempre di più. Non è stato un anno facile per lei e nemmeno per la sorella. Tanti gli eventi difficili che hanno segnato questo 2020 terribile per tantissimi paesi nel mondo. Per lei c’è stata la rottura dal portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Mentre per la sorella la terribile notizia dell’arresto del compagno Giorgio De Stefano. La coppia pochi giorni prima dell’arresto dell’uomo aveva avuto la piccola Nicole, che sta crescendo adesso senza un padre, ma con l’affetto non solo della mamma ma anche della zia Giulia. Tanti i post durante tutti questi mesi, dall’estate ad oggi, che hanno mostrato la piccola tra le braccia della mamma e della zia. Intanto le due sorelle continuano ad avere un grandissimo successo anche sui social. La loro partecipazione al programma di Michelle Hunziker “All Together Now” è stata importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Giulia Provvedi ha pubblicato un post con il profilo de Le Donatella che ha esaltato i follower. Che alla visione della foto si sono letteralmente scatenati con una pioggia di commenti e like di approvazione nei suoi confronti. Sdraiata su un letto, ha indossato solo l’intimo, con le curve in evidenza ed in particolare il lato b che è stato oggetto anche di commenti ironici da parte dei follower. Che come detto non si sono trattenuti e si sono sbizzarriti in una serie di complimenti anche molto coloriti. Insomma, l’ennesimo successo per l’ex di Gollini che anche da single continua a raccogliere consensi. Il post della showgirl e cantante lo abbiamo riproposto sotto, lasciando come sempre a voi ogni commento, pur sapendo che sul web lo scatto ha raggiunto in pochi minuti dalla pubblicazione un successo clamoroso che ha certificato la popolarità non solo sua ma anche della sorella Silvia.