Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bellissima Enrica Pintore del Il Paradiso delle Signore, sulla sua vita privata.

Lei è una delle bellissime e bravissime attrice della soap opera, Il paradiso delle signore, stiamo parlando di Enrica Pintore.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, di recente, sulla sua vita privata, lasciando tutti senza parole.

Il Paradiso delle signore: Enrica Pintore la confessione inaspettata sulla sua vita privata

Lei è una delle protagoniste della soap opera che va in onda sulla Rai, e che tiene incollata alla televisione milioni di persone, stiamo parlando di Il paradiso delle signore.

Ed Erica Pintore è la capo commessa, ovvero Clelia Calligaris, che ha da poco passato e festeggiato le festività natalizie con la sua famiglia, cosa che l’attrice invece non ha potuto fare.

Vediamo insieme, che cosa ha rivelato in una recentissima intervista alle pagine di DiPiù Tv:

“La mia famiglia vive in Sardegna e non ho potuto stare con tutti loro”

Ovviamente, questo a causa delle restrizioni che dobbiamo seguire per evitare di aumentare il contagio del Coronavirus.

Ma ha dichiarato, anche che nel giorno del 24 Dicembre, ovvero la Viglia di Natale, si sono collegati con una lunga videochiamata ed hanno preparato i loro piatti tipici della festa.

Un modo alternativo per stare tutti più vicini in questi giorni di festa, dato che non è possibile farlo di persona.

Insomma, un momento difficile per tutti, ma che grazie alla tecnologia possiamo cercare di farlo sembrare migliore di quanto non lo è.

Per quanto riguarda le indiscrezioni sulle prossime puntate, che inizieranno nuovamente il 4 gennaio, sappiamo che la storia tra Clelia e Luciano continuerà nel migliore dei modi, dopo che hanno passato il Natale, insieme a Carletto, come una vera famiglia.

E voi come avete cercato di colmare la lontananza dalla vostra famiglia in questo periodo di feste? Seguite il programma Il paradiso delle signore?