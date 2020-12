Vediamo insieme cosa è successo mentre il campione dell’Eredità veniva intervistato dalla Fialdini e per quale motivo è scoppiato in lacrime.

Lui è stato il campione in carica, del super seguito programma l’Eredità per molte settimane, stiamo parlando di Massimo Cannoletta.

Vediamo insieme che cosa è successo mentre veniva intervistato in televisione.

Massimo Cannoletta intervistato dalla Fialdini non trattiene l’emozione e scoppia il lacrime

Come tutti sappiamo, il bravissimo e super seguito campione del programma l’Eredità condotto da Flavio Insinna, nelle ultime settimane è stato lui, ovvero Massimo Cannoletta.

E’ riuscito a mettere da parte un montepremi di circa 280.000 euro in gettoni d’oro, e nella giornata di ieri è stato intervistato nel programma condotto da Francesca Fialdini “Da noi….a ruota libera”.

Massimo ha deciso di lasciare il gioco di sua spontanea volontà nella puntata del 23 dicembre, e ieri ha confessato, con gli occhi rossi e gonfi di lacrime il motivo:

“Si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L’Eredità tutto quello che potevo dare e L’eredità aveva dato a me tutto”

Ha continuato, poi nel suo racconto di come il super amato presentatore, Flavio Insinna ha reagito alla sua decisione di abbandonare il game show.

Flavio ha capito le motivazioni di Massimo, e sono rimasti in buoni rapporti, anche perché come ha dichiarato, è una persona con grandissima umanità e non poteva non capire.

La sua esperienza e partecipazione al game show l’eredità è andata oltre le sue aspettative e a quello che poteva pensare, ed ha lasciato spazio ai nuovi concorrenti.

Massimo Cannoletta, ha poi confessato che in futuro gli piacerebbe avere un programma, o qualcosa di simile per poter fare divulgazione.

Quindi, in un prossimo futuro, potremmo vedere il concorrente del’Eredità in veste di presentatore. E voi cosa ne pensate di questa idea?