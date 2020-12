Caterina Balivo, finalmente con le amiche: “A voi cosa vi è mancato di più?”

Caterina Balivo continua a far parlare di se con dei post che raccontano le sue sensazioni personali in questo difficile momento storico che stiamo vivendo

La conduttrice con il passare delle settimane è diventata sempre più un personaggio pubblico seguitissimo sui social. In particolare su Instagram ha collezionato tantissimi successi con la pubblicazione di post che ricevono vere piogge di like e commenti degni di influencer di successo. Non è la prima volta che capita che la bellezza napoletana riesce a catalizzare l’attenzione su di sé grazie alla pubblicazione di foto e video che in breve tempo fanno il giro del web. La passione dei suoi fan della televisione, di quelli in pratica che avvertono la sua assenza dal piccolo schermo, si sono ritrovati su Instagram per poter continuare a seguire la loro conduttrice preferita. Che come sappiamo da tempo ha preso la decisione di restare lontana dalla televisione e dagli impegni lavorativi. Concedendosi una sorta di anno sabbatico in vista dell’evolversi dell’emergenza Coronavirus, che da quasi un anno ha stravolto le vite di milioni di italiani e non. Come detto la conduttrice ha preferito dedicarsi alla famiglia in questo momento storico difficile per tutti. Lasciano da parte la sua carriera, che secondo lei per il momento può aspettare. Voci insistenti la vorrebbero al timone di Domenica In al posto di Mara Venier, che non ha ancora sciolto il dubbio di rimanere o meno alla guida dello storico programma.

Caterina Balivo non pare abbia adesso voglia di pensare ad impegni televisivi e di lavoro, confermando la sua volontà di rimanere ancora per qualche mese ad aspettare l’evolversi della situazione, con la famiglia in cima ai suoi pensieri. In questi mesi si sta riscoprendo influencer di tutto rispetto. Tanti i follower che in molte occasioni le hanno ribadito di volerla di nuovo al timone di una trasmissione tutta sua. “Ce ne sono già troppe di influencer, torna in televisione, ti aspettiamo”. Se ne sono letti a centinaia di questi commenti sotto i suoi post, da parte del pubblico che non vede l’ora di rivederla al timone di un programma tutto suo. Al momento la bellezza napoletana non ha per nessuna ragione al mondo voglia di ritornare sui suoi passi. Continuando a stare al fianco della famiglia ed a divertirsi anche in questi giorni difficili per tutti. Nel suo ultimo post ha confessato un desiderio finalmente realizzato ai suoi follower: “Ridere per caso con le amiche come stamattina con un cappuccino da asporto…una delle cose che mi è mancata di più di questo 2020. E a voi quale è stata? Buona domenica ☀️”. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che descrive lo stato d’animo della conduttrice, che appare sorridente e felice anche per una piccola abitudine, seppur in parte, ritrovata. E a voi, cosa sta mancando di più in questo periodo?