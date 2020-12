GF Vip, Raffaella Fico pronta ad entrare nella casa: “Un concorrente mi stuzzica molto”

GF Vip: la showgirl sarebbe pronta ad entrare nella casa, ed avrebbe già espresso il suo gradimento verso un concorrente. Scopriamo di chi si tratta

Non finiscono mai i colpi di scena nella casa più spiata d’Italia, ed in verità anche dalle storie che si intrecciano anche con personaggi che sono al di fuori del Grande Fratello. Il programma di Alfonso Signorini mai come quest’anno ha regalato tantissime situazioni anche esterne al gioco. Si è puntato tantissimo anche sui rapporti che i vari concorrenti hanno lasciato in bilico nella vita reale, con l’interesse del pubblico che è salito tantissimo, e di conseguenza anche gli ascolti per il programma. Si è parlato tanto delle vicende di Elisabetta Gregoraci, che ha volito abbandonare la casa nel momento in cui ha scoperto che il programma è stato prolungato almeno fino a febbraio. La showgirl non ha voluto lasciare il figlio Nathan Falco solo nei giorni di festa. Ma per una Gregoraci che esce, ci sarebbe pronta una nuova concorrente pronta a prendere il suo posto nel ruolo di personaggio pubblico di interesse particolare. Parliamo di Raffaella Fico che in queste ultime ore è finita al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico affezionato al programma. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio e le dichiarazioni della showgirl.

GF Vip, Raffaella Fico è finita al centro dell’attenzione: l’ex di Mario Balotelli potrebbe essere una nuova concorrente del programma. Per lei si tratterebbe di un ritorno in quanto la showgirl napoletana già anni fa è stata una concorrente del Grande Fratello. In ogni caso la sua presenza porterebbe rappresentare un nuovo slancio di ascolti per il programma di Signorini. Che già sta facendo registrare numeri importanti. Nella puntata di stasera scopriremo di più. Sta di fatto che la showgirl, single dopo la fine della storia con Giulio Frattini, in un intervista a “Casa Chi” di Alfonso Signorini, ha parlato della nuova edizione del programma. Sbilanciandosi su un nuovo concorrente che la stuzzicherebbe. Si tratta di Mario Ermito, che da poco ha fatto il suo ingresso nella casa. Una vera e propria dichiarazione di interesse verso il nuovo concorrente, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, e se davvero Raffaella Fico farà il suo ingresso nella casa. Nel corso della sua intervista a “Casa Chi” la showgirl ha anche parlato della sua relazione finita con Mario Balotelli, affermando che spesso il suo ex parla senza pensare a quello che dice. E che il suo carattere istintivo spesso lo porta a fare brutte figure. Nella puntata di stasera si scoprirà cosa avrà deciso la produzione del programma, con i colpi di scena che a questo punto andranno avanti. E voi, cosa ne pensate? Vi farebbe piacere l’ingresso della showgirl nella casa?