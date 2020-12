GF Vip, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scatta il tanto atteso bacio

È nato per gioco ma poi è durato più del previsto: ecco il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5.

Avevano fatto molto parlare sin dall’entrata di lei nella Casa e finalmente è successo: complice un gioco del programma ed è arrivato il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, entrambi attualmente concorrenti alla quinta edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello Vip.

Il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Da qualche tempo i due già avevano instaurato un forte legame e tra di loro nelle settimane passate insieme si era creato un feeling talmente forte da non passare inosservato ai loro stretti coinquilini e nemmeno ai telespettatori da casa.

Una volta uscita dalla casa l’ex flirt Elisabetta Gregoraci infatti, Pierpaolo aveva iniziato a sentirsi sempre meglio fino a prendersi una nuova sbandata per Giulia Salemi.

La showgirl, che aveva raggiunto i concorrenti del reality entrando nel programma solo all’inizio di novembre, fin da subito sembrava corrispondere i sentimenti dell’ex velino di Striscia la Notizia, ma ancora niente di particolarmente esplicito era successo tra loro.

Il bacio tra Giulia e Pierpaolo

Tutto è successo durante un gioco che è diventato un grande classico del Grande Fratello Vip: al suono della sirena nella Casa, due tra i concorrenti devono darsi un bacio sotto al vischio. È stato proprio il gioco a scatenare il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che si sono dati due volte: il primo come lo prevedeva la prova settimanale, sfiorandosi le labbra (sotto al vischio ad esempio si erano baciati anche lo stesso Pretelli e l’influencer Tommaso Zorzi) e il secondo invece, inaspettato, con tutta la passione che possono provare due persone una attratta dall’altra.

Dopo il primo bacio nella norma, infatti, a mettere la pulce nell’orecchio ai due era stato proprio Tommaso Zorzi, che ha avvertito l’attrazione e capito al volo che la coppia avrebbe avuto bisogno di una piccola spinta. Per sbloccare la situazione “stagnante”, Zorzi ha proposto così il secondo bacio allo squillare della sirena seguente, in contemporanea a quello tra Giacomo Urtis e Mario Ermito.

Pierpaolo non se l’è ovviamente fatto ripetere due volte: al suonare della sirena ha afferrato il viso di Giulia tra le mani e i due si sono sciolti in un lungo bacio passionale che ha sorpreso sia i coinquilini che tutti i telespettatori da casa. “Era un bacio vero“, ha commentato Giulia Salemi, ancora scossa ma felice di quello che era appena successo.

Una bella notizia per i fan della coppia, che sui social usano l’hastag #Prelemi per riferirsi ai due. Chissà se questo resterà un bacio isolato oppure sarà solo il primo di una lunga lista…