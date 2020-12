Nuovo terremoto negli equilibri all’interno della casa del GF Vip. L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra aver avuto una battuta di arresto. Ecco cosa è successo.

Anche le certezze assolute crollano e continua la crisi tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all’interno della casa del GF Vip. Lo straordinario rapporto di complicità e amicizia sembra arrivato al capolinea e sono lontanissimi i tempi nei quali l’una era la spalla dell’altra. Le incomprensioni tra le due attrici sembrano non finire mai. Dopo le prime crisi di gelosia di Rosalinda nei confronti di Dayane che la accusava di averla messa da parte è arrivato un altro scontro che sta mettendo nuovamente in bilico il rapporto. Questa volta a manifestare i suoi dubbi sul comportamento dell’amica è Dayane,che non avrebbe apprezzato le rivelazioni sul flirt platonico tra Rosalinda e il nuovo entrato Mario Ermito. I due si sarebbero scambiati messaggi notturni, la scorsa estate durante una pausa nella lunga relazione con lo storico fidanzato Giuliano. La brasiliana ha criticato fortemente Rosalinda per aver fatto uscire questa storia mancando di rispetto al fidanzato. Inoltre la accusa di essere scostante nel loro rapporto e di essersi avvicinata troppo ad altri coinquilini, in particolare al gruppetto formato da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Nelle ultime ore Dayane sembra aver preso forti distanze dall’amica decidendo di affidare le confidenze contro di lei a Sonia Lorenzini.

Le due nuove amiche criticano duramente l’attrice siciliana, ed è proprio Dayane a giudicare negativamente i suoi comportamenti, raccontando di non riuscire più a capirla e avere la certezza che il suo comportamento sia falso. Secondo la brasiliana inoltre Rosalinda andrebbe sempre dove le conviene senza una linea di pensiero decisa. Inoltre la modella sospetta un’ alleanza con Giulia Salemi e Sonia sembra aver percepito la stessa cosa “Ho visto l’occhiata che si sono date quando sono finita in Nomination”, afferma l’ex tronista.

Insomma le coalizioni sono cambiate velocemente Rosalinda è sempre più vicina a Giulia Salemi e Dayane a Sonia Lorenzini e sembra che si arriverà presto ad uno scontro tra donne.