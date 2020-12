Dopo Filippo Magnini, ora anche la sua compagna Giorgia Palmas è risultata positiva al Covid. A rendere ufficiale la notizia è stata la stessa showgirl tramite i suoi profili social. Molti fan però ora sono preoccupati per le figlie. Ecco come stanno

Giorgia Palmas positiva al Covid

Dopo Filippo Magnini, anche Giorgia Palmas, la sua compagna, è risultata positiva al Covid-19. A rendere ufficiale la notizia è stata la stessa showgirl tramite un post sui suoi profili social. Il primo però a far sapere della sua positività era stato il Magnini, che il 23 dicembre aveva scoperto di essere stato colpito dal virus. Ora anche Giorgia ha avuto la sua risposta: la showgirl ha infatti raccontato di aver ricevuto il risultato del tampone il 24 dicembre, alla vigilia di Natale. La Palmas però ha voluto subito tranquillizzare i suoi fan: “Buon Natale a tutti di cuore. Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)… Al momento cmq stiamo bene, spero di continuare così…”.

LEGGI ANCHE: Giorgia Palmas E Filippo Magnini, MATRIMONIO ALLE PORTE

Ha po continuato il post scrivendo: “Fortunatamente le bimbe stanno bene, Sofia già da qualche giorno era via da casa per passare questo Natale con il suo papà e ieri è risultata negativa al tampone, la nostra piccola roccia Mia non ha alcun sintomo e sta benone… prego Dio che tutto prosegua bene, non chiedo altro…“. Entrambi sembrerebbero stare bene al momento, anche se molti fan si sono subito preoccupati per le figlie della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Filippo Magnini e Giorgia Palmas positivi al covid: nozze rimandate (ancora)

Giorgia e Filippo, dopo aver scoperto di essere risultati positivi al Covid, hanno dovuto passare il Natale lontano dai propri cari e hanno voluto specificare che la figlia Mia, di 3 mesi, al momento non ha registrato nessun sintomo da coronavirus, mentre l’altra figlia della Palmas si trova insieme al padre Davide Bombardini ed è risultata negativa al tampone. Sempre a causa dell’emergenza Covid però la coppia ha dovuto anche rinviare per la seconda volta la data del loro matrimonio, già rimandato e programmato per dicembre. “Passerà anche questa caro il mio Filippo, il covid ha fatto danni gravi a tante persone, a noi per ora ci aveva fatto solo rimandare il “nostro giorno”, ora ci ha rubato un Natale sereno e messo tanti pensieri… ma insieme supereremo anche questa. Le preoccupazioni ci sono è ovvio ma anche la positività di spirito e la voglio tenere stretta tra le mani ora più che mai. Adesso per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale…“