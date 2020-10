Vediamo insieme alcune informazioni che stanno girando in queste ore, per quanto riguarda il grande giorno di Giorgia Palmas.

Lei è una donna bellissima, che in questi giorni è diventata nuovamente mamma, per la seconda volta, stiamo parlando di Giorgia Palmas.

Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato sulle pagine di un giornale, insieme al compagno Filippo Magnini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: il matrimonio è tra pochissimi giorni!

Tutti sappiamo, che questi non sono giorni bellissimi, o del tutto facili, per via della pandemia con il quale stiamo facendo i conti.

Ma la coppia formata dalla bellissima Giorgia Palmas e da Filippo Magnini è davvero felice, anche per la piccola Mia, che è venuta al mondo poco più di un mese fa.

Ma come possiamo leggere dalla pagine del noto giornale Gente, il motivo è anche un’altro, ebbene si, la coppia ha deciso di fare il grande passo.

Per Giorgia e Filippo, il matrimonio doveva esserci nel mese di marzo, ma è stato rimandato a pochissimi giorni, ovvero per il mese di dicembre.

La bella presentatrice ha dichiarato, che quel giorno sarà bellissimo, il coronamento di un sogno.

Filippo è diventato papà per la prima volta, con Mia, mentre per Giorgia, si tratta della seconda figlia, la più grande si chiama Sofia.

Tra i due c’è un grande feeling, e Giorgia ha anche dichiarato, che con Filippo ha immediatamente avvertito un senso di famiglia.

Non ci resta che aspettare il mese di Dicembre, per veder trionfare, ancora di più il loro grande amore.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini?