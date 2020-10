Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di Nick del programma Amici di Maria De Filippi, che lascia tutti senza parole.

Il programma condotto da Amici di Maria De Filippi, è davvero molto seguito ed amato dal pubblico, ma ci sono alcuni ragazzi, che con il passare degli anni, diventano irriconoscibili.

Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di Nick.

Amici di Maria De Filippi: Chi ricorda Nick? Adesso è un’altra persona completamente

Il talent Amici di Maria De Filippi è seguito da moltissime persone, e va avanti da tantissimi anni.

In uno di questi era presente come cantante Nick Casciato, e per la precisione nella tredicesima edizione.

Il giovane concorrente, ha avuto diversi scontri, in particolare con Rudy Zeby, che in quella edizione era presente come giudice.

Nick aveva dei capelli biondi, e lunghissimi, ma oggi è davvero diverso, completamente un’altra persona, ed è difficile riconoscerlo.

Riuscì anche ad arrivare alle puntate del serale, ma non vinse quell’edizione, dove vinse Deborah Iurato.

Oggi Nick, come possiamo vedere, ha i capelli corti, non porta più la barba, come prima e sicuramente si vede che è cresciuto, diventando un vero e proprio uomo, anche molto sensuale.

Come possiamo vedere dal suo profilo social di Instagram, è riuscito a fare della sua passione, la musica un lavoro, insegnandola ai bambini.

Ha partecipato anche ad alcune messe in scena, come per Grease, quindi la partecipazione al programma ha portato i suoi frutti.

E voi vi ricordavate di Nick? E soprattutto lo avreste riconosciuto senza il nostro aiuto?