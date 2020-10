GF Vip, forse un altro televoto è a rischio: sui social infatti, da qualche ora, circolano numerosi screenshot di alcuni utenti che avrebbero ammesso di aver creato falsi profili per manipolare l’esito della votazione del reality.

GF Vip, un altro “televoto-gate”

Televoto a rischio? Scoppia la polemica sui social. Anche questa settimana infatti, dopo lo scandalo avvenuto del “televoto-gate” per i voti arrivati dalla Spagna durante la nomination di Adua, il programma sembrerebbe avere dei problemi con il pubblico votante. Numerosi utenti nelle ultime ore, hanno ammesso sui social di avere creato centinaia di account fake solo per provare a manipolare l’esito del televoto di questa sera. Alcuni in rete hanno pubblicato anche dei tweet di denuncia rispetto a questa pratica con annesse prove, come l’account “Trash Italiano” che ha addirittura postato le foto di una chat Telegram che documenta l’utilizzo di questa tecnica di pilotaggio.

Tutti gli utenti coinvolti si sarebbero organizzati in modo impeccabile: i voti infatti erano coordinati tramite chat su Telegram e Twitter ad orari prestabiliti, così da portare un flusso importante di voti verso i loro concorrenti preferiti. Peccato che tutto questo sia stato fatto con decine di account falsi, creati apposta per l’occasione, come confermato dai diretti interessati: “Ho usato 400 account, sono stanca”. Gli utenti, così facendo, riuscivano ad ottenere voti illimitati da inviare al concorrente del GF che volevano salvare. Quest’ultimo, ovviamente, non ha alcuna responsabilità di tale gesto.

Il regolamento del Grande Fratello Vip

Utilizzare account falsi per il televoto del Grande Fratello Vip è una pratica espressamente vietata dal regolamento del reality, che specifica come “la veridicità delle informazioni inserite al momento della registrazione è soggetta alla responsabilità degli stessi soggetti; RTI si riserva di perseguire nelle apposite sedi eventuali dichiarazioni mendaci”. In questo caso quindi, verificate le fonti e le prove, secondo alcuni rumors il televoto di questa sera dovrà essere annullato, anche se attualmente la produzione del programma non si è ancora espressa sulla vicenda.