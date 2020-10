Elettra Lamborghini annuncia: “E’ veramente bello, ma non posso farvi vedere tutto”

Elettra Lamborghini ha voluto fare una sorpresa ai suoi follower di IG, una di quelle che lascia a bocca aperta. Vediamo di cosa si tratta

Ancora una sorpresa per i suoi follower di Instagram da parte della cantante ed influencer bolognese. Che non smette di stupire con le novità che le stanno capitando in questo periodo che per lei sembra davvero speciale. Prima il matrimonio da sogno con il Dj Afrojack ed il viaggio di nozze che ha condiviso con i fan. Poi l’uscita del suo album di figurine ufficiali che ha anticipato nelle Instagram Stories ai suoi fan. Adesso per lei ci sono altre piccole soddisfazioni, che evidenziano l’esplosione del personaggio che è diventata. Insomma, solo belle notizie per la cantante che dalla sua apparizione al Festival di Sanremo è ha avuto una crescita ancora più vertiginosa nel gradimento dei fan. Come detto la bella e provocante artista bolognese è una bravissima cantante ma anche una web influencer molto forte. I numeri che colleziona su Instagram sono da star del web, e mettono in risalto la sua ormai popolarità raggiunta da mesi. Si può constatare il suo successo anche dando uno sguardo alla sua pagina ufficiale che conta 6,5 milioni di follower che impazziscono per lei. Con i post che pubblica che raggiungono numeri da capogiro e che fanno impallidire anche influencer famosi. Insomma, parliamo di un personaggio che non ha bisogno di nessuna presentazione.

La felicità di Elettra Lamborghini per l’uscita del sui libro ufficiale di fumetti che ripercorre tutta la sua carriera

Elettra Lamborghini ha mostrato nell’ennesima Instagram Stories condivisa con i follower tutta la sua felicità per l’uscita del suo primo libro ufficiale. Un testo che ha mostrato mentre si trovava in macchina con tanto di mascherina protettiva per l’emergenza Coronavirus. La cantante ed influencer ha mostrato qualche pagina del testo a fumetti che ripercorre i momenti fondamentali della sua vita ma anche della sua carriera artistica. Una forte emozione per lei che ha rivisto Lolita, il suo cavallo che purtroppo è morto qualche giorno fa. Un mix di emozioni per lei che ha cominciato a sfogliare il testo, ma ad un certo punto ha affermato: “Non posso farvi vedere tutto”. Infatti ha poi invitato tutti i follower a sfogliare il suo libro, che avrà tante novità che per ovvi motivi non possono essere svelati dalla diretta interessata. Che come sempre ha colto l’occasione per avere l’ennesimo contatto diretto con i suoi ammiratori, che soprattutto sul web non smettono mai di dimostrare tutto il loro amore nei suoi confronti. C’è stato anche un post che ha voluto condividere con i follower, che ha poi così commentato: “Che sognooo, sono diventata un fumetto!!! Elettra la dea del ritmo!! 🎤🎼🎵🎶😍 il mio libro di fumetti é ufficialmente in tutte le librerie, e si, per chi me lo chiede anche su Amazon! Ho tante altre sorprese per voi… soprattutto per i fan piú piccini❤️🥰 allora a chi lo regalerete?!”.