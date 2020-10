Vediamo insieme, alcuni segreti che sono stati svelati, per quanto riguarda l’accordo tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

La casa del grande fratello, ha messo sotto attenta osservazione la vita di Elisabetta Gregoraci, per via della sua relazione con Flavio Briatore.

GF Vip: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tutti i segreti dell’accordo

Lei è una delle protagoniste principali del grande fratello vip, anche per via della relazione con Flavio Briatore, che è terminata da qualche anno.

In questo momento, Elisabetta, sta vivendo la sua permanenza tra alti e bassi, e si è avvicinata sempre di più al coinquilino, Pierpaolo Petrilli, un ex velino del programma stiscia la notizia.

Ma vediamo meglio, la voce che si era sparsa nelle scorse settimane, dove si parlava di un presunto accordo tra Flavio Briatore e la bellissima Elisabetta Gregoraci.

Come possiamo leggere dalle pagine di Giornalettismo, effettivamente questo accordo esiste, non è solamente una voce.

Questo accordo consiste nel non apparire in pubblico, o nel privato, con un’altro compagno, o compagna, ma solamente se il rapporto sia duraturo, per almeno due anni.

Quindi niente flirt, o amori passeggeri, il tutto per il bene di loro figlio Nathan Falco, e se non venisse rispettato, ci sono delle penali legati alla separazione consensuale.

Forse, proprio per questo motivo, la bella Elisabetta Gregoraci ha messo un freno al suo spasimante Pierpaolo, all’interno della casa più spiata d’Italia.

Anche se si vocifera, che fuori dalle mura del Grande Fratello, Elisabetta ha un’amicizia particolare con un pilota di nome Stefano.

E voi cosa ne pensate di questo accordo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Siete d’accordo oppure no?