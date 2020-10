GF Vip, ennesimo colpo di scena: arriva una decisione poco prima della puntata

GF Vip, arriva l’ennesimo colpo di scena: una decisione importante è stata presa prima della puntata di questa sera. Vediamo quale

Un colpo di scena è arrivato poco prima della diretta del venerdì, quella di oggi 30 ottobre. La questione è relativa ai nominati della serata. Che sono sei e sono Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando e Pierpaolo Petrelli. Uno di loro dovrà abbandonare la casa, con il verdetto del pubblico che terrà in ansia i concorrenti. Tra i nominati c’è anche la coppia che non è mai andata oltre all’amicizia. Che è quella composta da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Nonostante quest’ultimo sia molto interessata alla showgirl, ci sono stati tanti misteri e freni che hanno inibito forse sino ad oggi l’ex moglie di Flavio Briatore. Vedremo cosa accadrà tra di loro, nel caso rimanessero entrambi nella casa. Un’altra coppia, che poi coppia non è affatto, è quella composta tra madre e figlia Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Un rapporto tra le due che forse ad oggi ha frenato la figlia della nota giornalista e conduttrice. Anche in questo caso ne sapremo di più tra qualche ora. Come detto quella che sta cominciando adesso è una puntata del GF Vip che si prospetta come scoppiettante. Un elemento che negli ultimi giorni è stato messo in discussione dal gruppo è Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è stato accusato di essere un calcolatori da qualche elemento all’interno della casa ma soprattutto dall’esterno. Proprio intorno alla sua figura c’è stato un colpo di scena clamoroso. Infatti per stasera era in programma l’ingresso della fidanzata Cristina Tomasini per una sorpresa al fidanzato, tra l’altro nel giorno del suo compleanno. Ma è stata presa una decisione che probabilmente nemmeno il diretto interessato non si aspettava. E’ stata la mamma di Oppini Alba Parietti a spiegare i motivi del dietrofront su Instagram: “Stasera festeggeremo tutti insieme il compleanno di @cristinatomasini che dovendo fare fede ai suoi impegni lavorativi per non abbandonare i colleghi decimati come lei dalla cassa integrazione e dal Covid , scelta da persona responsabile e ha scelto di non andare in studio a Cinecitta per il suo senso civico e di responsabilita al @grandefratello_vip_2020 e lo stesso ho fatto io , anzi ne approfitto , ringrazio moltissimo la Produzione dell’invito sara ‘ per altre occasioni e’ il compleanno di @cristinatomasini dobbiamo ultimare la loro casa e staremo tutto insieme a seguire ❤️da casa”. Una decisione che presa in un momento difficile come questo, e relativa all’emergenza Coronavirus, appare di grande responsabilità, anche come esempio di comportamento da seguire. Come ha scritto anche Alba Parietti, si spera che ci possano essere altre occasioni per fare l’ingresso nella casa. A patto che Oppini si salvi dall’eliminazione questa sera. E voi, cosa ne pensate di questa decisione presa dalla sua fidanzata?