GF Vip: la Gregoraci nega di averlo fatto con Petrelli, ma una foto la inchioda

GF Vip, continua a far discutere la presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Spunta la foto che inchioda la showgirl

Anche nella puntata di ieri tanti colpi di scena culminati con l’eliminazione di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. Prima dell’uscita di scena della ragazza c’era stato un duro faccia a faccia tra i genitori. Salvi gli altri cinque concorrenti Francesco Oppini Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Petrelli Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nel corso della serata poi sono state fatte altre nomination che hanno portato al rischio eliminazione Francesco Oppini Massimiliano Morra e per l’ennesima volta Maria Teresa Ruta. Puntata come sempre condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato da Antonella Elia e Pupo. Il conduttore nell’arco della puntata di ieri venerdì 30 ottobre ha più volte stuzzicato Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due sembrano in alcuni momenti sul punto di poter cominciare la loro relazione, ma la showgirl ogni volta sembra voler spegnere gli impulsi del suo corteggiatore. Ieri poi la stessa Elisabetta, all’ennesima battuta di Signorini su di lei, ha ribattuto con una confessione su un sogno fatto sull’ex marito Flavio Briatore. “Cosa hai sognato di lui?” ha chiesto il conduttore. “Non lo so, faccio sogni strani” la risposta della showgirl. Che ha aggiunto: “Sono legata a lui, gli voglio bene”. Un’affermazione che non avrà fatto piacere a Petrelli. Mentre Antonella Elia commentava: “No Elisabetta, non si può sognare Briatore, è brutto”. Un’affermazione che non avrà colpito in maniera positiva il diretto interessato. Sta di fatto che comunque la Gregoraci ha smentito ogni tipo di avvicinamento a Petrelli, facendo intendere che all’interno della casa non c’è stato e mai ci sarà nulla. Possibile quindi che possa accadere qualcosa all’esterno della casa. Anche se, tra i follower e in generale sul web c’è chi è pronto a scommettere che qualche avvicinamento piccante e bollente ci sia già stato in questi giorni nella casa del GF Vip. La Gregoraci come detto è pronta a smentire tutto, ma in rete circolano delle foto che invece la inchioderebbero. Tante pagine hanno postato un contatto abbastanza evidente tra i due. Immagini che abbiamo pubblicato sotto e prese da “Trono classico info e news”. Nello scatto si notano Elisabetta e Pierpaolo in una posizione abbastanza equivoca, con la showgirl appoggiata in avanti davanti ad uno specchio e lui alle sue spalle con le mani nei suoi fianchi. Immagini che testimoniano una certa intimità tra i due, che secondo i fan si nasconderebbero in una relazione che sarebbe già in atto tra di loro. Solo le telecamere starebbero frenando la showgirl che non maschera in certi momenti le sue difficoltà nel contenersi all’interno della casa. E voi, cosa ne pensate di questa foto che sta facendo il giro del web?