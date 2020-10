GF Vip, arriva la clamorosa indiscrezione: Flavio Briatore ha incontrato Stefano Coletti

GF Vip, l’indiscrezione dal settimanale “Chi”: l’ex marito di Elisabetta Gregoraci avrebbe incontrato quello che sarebbe il nuovo compagno della showgirl

La presenza di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip ha scatenato una serie di reazioni a catena. Che il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia avrebbe potuto innescare tante situazioni esplosive c’era da immaginarselo. Ma mai fino a questo punto gli autori del programma, compreso il conduttore Alfonso Signorini, avrebbero mai potuto immaginare che ci fosse così tanto clamore intorno alla figura della showgirl ed alle sue vicende personali. Che si intrecciano ormai e ruotano su tre personaggi. Il primo è l’ex marito Flavio Briatore. Poi c’è Pierpaolo Petrelli che corteggia ormai senza sosta la bella showgirl. Ma c’è anche il terzo personaggio, e parliamo di Stefano Coletti che sarebbe il ‘flirt’ della showgirl all’esterno della casa. Insomma ce n’è davvero per tutti, nessuno escluso. Briatore non ha mai nascosto la sua delusione nei confronti della ex moglie in questi comportamenti sia con Petrelli che in merito a questa presunta storia con il pilota Coletti. Ma il GF Vip di quest’anno proprio non ne vuole sapere di avere delle situazioni semplici. E così intorno ad Elisabetta Gregoraci continuano a muoversi interessi che non ci si aspettava. L’indiscrezione ‘bomba’ è stata lanciata proprio dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Ebbene, dalle colonne del giornale che si occupa di gossip, si legge di un presunto incontro proprio tra Flavio Briatore e Stefano Coletti. L’incontro casuale sarebbe avvenuto a Montecarlo, in un locale famoso. L’imprenditore si trovava già seduto ad un tavolo, mentre il pilota avrebbe fatto il suo ingresso insieme ai genitori. Tra i due uno sguardo freddo e niente più, con Briatore che avrebbe completamente ignorato il pilota mostrando tutto il suo distacco nella situazione. Una vicenda che sembra sul punto di esplodere da un momento all’altro, con l’imprenditore che al momento sembra trattenersi e non cedere a nessuna provocazione.