La modella croata, recentemente tornata agli onori delle cronache per via della lite con Fabrizio Corona per l’affidamento del figlio Carlos, ha presentato sui social il suo nuovo giovanissimo compagno.

La prima foto insieme corredata da una instagram stories è stata scattata dalla modella 44enne sul rooftop di un lussuoso ristorante nel centro di Milano, a bordo piscina. La nuova coppia posa abbracciata mostra un look punk-rock coordinato e un affiatamento molto intenso. I due hanno passato una romantica serata per poi abbandonare il locale insieme mano nella mano.

Di lui non si sa molto, solo che si chiama Marco, ha 22 anni e da settimane è inseparabile dall’ex modella

Ad anticipare la notizia del fidanzamento era stato proprio Fabrizio Corona, che ha parlato della nuova fiamma della sua ex in maniera poco lusinghiera: “Nina – ha svelato a “Live non è la D’Urso – ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”. Parole non proprio delicate di Corona che continua la sua lotta contro la ex moglie.La modella era single da un anno, da quando finì nel 2019 la lunga relazione con Luigi Mario Favoloso. Una relazione travagliata e violenta, durante la quale Nina aveva denunciato più volte gli abusi fisici e psicologici del compagno.

Per ora i due interessati non hanno rilasciato dichiarazioni sulla nascita del loro amore, ma il primo passo di ufficializzazione è stato fatto. Ci auguriamo che questo nuovo amore possa portare serenità nella travagliata vita amorosa della bella croata.