Francesco Oppini si è sfogato con gli altri concorrenti ed è scoppiato in lacrime per quanto successo con Tommaso Zorzi.

Di un vero volta faccia si è trattato quello di Francesco Oppini nei confronti di Tommaso Zorzi. Di questo l’influencer aveva accusato l’ex amico – di cui si era pure preso una cotta, – e quindi di essere anche uno stratega. Zorzi ha di conseguenze preso le distanze da Oppini. Di certo però gli altri concorrenti non hanno aiutato a calmare le acque ma hanno complicato la situazione. Infatti hanno indossato le accuse di Zorzi e hanno deluso ancora di più il figlio di Alba Parietti. Così, lui è andato da Dayane Mello, con cui si è chiarito. La modella brasiliana è tornata indietro sui suoi passi, ha rivisto le sue impressioni di prima, arrivando poi a difendere la trasparenza di Oppini. Che poi non ha resistito ed è scoppiato in un mare di lacrime, dopo essersi duramente sfogato.

Il concorrente ha voluto dare la sua spiegazione a Patrizia De Blanck. Alla Contessa ha quindi raccontato di essere molto ferito. Di soffrire, insomma, perché tutti mettono in discussione la sua onestà. Oppini era anche certo che Zorzi lo ascoltava mentre pronunciava queste parole. E ha aggiunto che non sarebbe capace a fingere senza sosta, e che non sarebbe in grado neanche di tirare le fila del gioco pur di rimanere alla casa di Cinecittà. La Contessa gli crede, forse anche perché il figlio di Alba Parietti ha concluso il suo sfogo con pianto molto sincero, liberatorio. E ha affermato che intende a tutti i costi chiarire quanto è rimasto irrisolto.

E sembra che tante alleanze iniziano a spaccarsi nella casa più spiata dagli italiani. Infatti anche Rosalinda Cannavò si è allontanata da Elisabetta Gregoraci, da cui ritiene di essersi fatta influenzare.