Rosalinda Cannavò apre si confida con Dayane Mello e non ha belle parole per Elisabetta Gregoraci

Alleggia sempre una certa aria di complotto nella casa del Grande Fratello Vip. A leggerlo bene tra le righe dei dialoghi e dei comportamenti dei vip che concorrono al grande premio, lo si capisce molto bene. E sarà normale in una casa dove devono convivere degli estranei, che piano piano vanno tirando fuori tutte le parti di sé, nonché i propri talenti di socialità e leadership. Ora è toccato a Rosalinda Cannavò sfogarsi, e lo ha fatto con Dayane Mello. L’argomento? Le dinamiche del programma e il comportamento di Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi.

Cannavò si è praticamente presa la briga di difendere l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Lo ha salvato perché, per l’attrice siciliana, si tratta di uno dei personaggi più sinceri della quinta edizione del programma, e non ha gradito i commenti sulla sua scelta, dicendo anche la sua sulla reazione della Gregoraci, che ritiene fuori luogo, anche quando lei ha nominato Maria Teresa Ruta, e alla showgirl calabrese, di nuovo, non è piaciuta la sua scelta.

Ma perché Cannavò, che è stata vittima di un incidente pericoloso, ha salvato Maria Teresa Ruta? Come ha detto a Dayane Mello, è perché con lei “sta legando molto”, tirando così una frecciata alla Gregoraci, affermando inoltre di aver fatto il suo gioco superficialmente. E si è finalmente resa conto che “alcune persone meritano più considerazione”. Tra tanti Tommaso Zorzi che l’attrice ritiene un amico e una persona vera. “Mi sono persa tanto, per cosa? Chiede Cannavò alla Mello. Aggiungendo che molto spesso “ci siamo fatte influenzare da altre persone”. Quindi, prosegue, “a priori stavamo lontane dagli altri, è così”. Ma è come se lei a un certo punto lo avesse capito. “Mi sono aperta e ho detto ‘Cavolo!’. Veramente, ho davanti persone belle e non sto dando loro la possibilità perché altre mi dicono ‘non ti fidare’”. È stato lo sfogo della Cannavò. Il che potrebbe significare che la Gregoraci potrebbe perdere parte del ruolo di ape regina che si è guadagnata.