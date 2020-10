Tommaso Zorzi sotto accusa, denunciato per alcune sue frasi dette all’interno della casa più spiata d’Italia – video

La vicenda risale a qualche settimana fa, Zorzi, in compagnia di Oppini e di Zelletta, ha iniziato a parlare in modo tutt’altro che amichevole di un ex gieffina, Serena Enardu.

Zorzi chiacchierando con gli altri coinquilini, utilizza parole pesanti nei confronti dell’ex concorrente: “che angoscia la Enardu, horror” e ancora “questo tavolo è più intelligente, lei è orrenda Pago non la può più vedere”, anche Oppini non si risparmia e la descrive come “finta, arrivista, costruita”. Video

Queste dichiarazioni hanno fatto infuriare la Enardu, che in un primo momento si è difesa sul suo profilo di instragram, definendo le parole dei concorrenti inaccettabili per una donna, madre e che nemmeno conoscono.

La denuncia immediata

l’ex gieffina non si è limitata a difendersi tramite instragram, lei stessa ha dichiarato nel talk show di Alfonso Signorini Casa chi, di aver denunciato per vie legali Zorzi, quest’ultimo non potendo avere notizie di ciò che avviene al di fuori dalla casa, di certo non si aspetta di essere stato denunciato dalla Enardu, infatti continua indisturbato a fare imitazioni e a prenderla in giro.

LA ENARDU SI DIFENDE PER L’ENNESIMA VOLTA

La Enardu appresa la notizia da un amica sui concorrenti che continuano a parlare di lei si sfoga per l’ennesima volta sui suoi social: “vorrei dire a quelle persone, che credono di essere molto acculturate, che si distinguessero dentro la casa per le loro qualità, invece che parlare di persone con cui non hanno nemmeno mai scambiato una parola, parlate come se mi conosceste, io non mi devo giustificare di niente ma mi sto anche scocciando”.

Serena continua il suo sfogo spiegando che non voleva nemmeno partecipare alla scorsa edizione del Gf vip, ma che la produzione l’ha voluta a tutti i costi e chiede al pubblico di smetterla di pensare che Pago, anche lui ex concorrente della scorsa edizione del gf vip, non abbia vinto il programma per colpa sua.

Ora non ci resta che aspettare la puntata di stasera del Grande Fratello vip per scoprire se Alfonso Signorini dirà a Zorzi di essere stato denunciato.