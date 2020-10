Le due candidate regine della quinta edizione sono Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. E ora inizia una vera guerra fredda tra le due

In zoologia, le api regine sono conosciute per alcune caratteristiche che le differenziano dal resto delle api, rendendole speciali. Le loro peculiarità in relazione alle operaie sono molte: la regina cresce e si sviluppa in una cella reale, costruita dalle operaie, e vengono nutrite da altre – in quanto non riescono a farlo da sole – per tutta la vita con pappa reale. E poi c’è la differenza più vistosa: la regina è molto più grande rispetto alle operaie. Così, anche nella casa del Grande Fratello Vip, abbiamo identificato le nostre due candidate api regine della quinta edizione: Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Le due – attorno alle quali gravitano gli altri concorrenti – non si sono mai prese tra loro, e la domanda che incombe è chi, tra le due candidate, verrà incoronata regina?

Matilde Brandi è stata eliminata. E con l’assenza della terza possibile concorrente regina, sono Gregoraci e Orlando a lottare per il posto speciale. Ma gli equilibri stanno cambiando, e anche velocemente. Alcune alleanze sembrano venir meno nelle ultime puntate e il gioco è stato stravolto più volte. Vediamo alcuni esempi: Massimiliano Morra pare sia stato convinto da Rosalinda Celentano a venir meno con la sua “fedeltà” alla Gregoraci. E anche la modella brasiliana Dayane Mello vuole ridurre il potere della showgirl calabrese.

Da parte sua, la Orlando ha voluto attrarre a sé alcuni compagni di gioco che non aveva potuto conoscere in modo approfondito all’inizio. Per farlo, ha parlato con loro alcuni di loro, chiarendo alcune cose. Dopo che la Gregoraci ha criticato la modella brasiliana – che ha salvato Maria Teresa Ruta, – Dayane ha deciso di non starci più. Così iniziamo a vedere nella casa più spiata dagli italiani una serie di strategie messe in atto, e ci prepariamo piano piano per una vera e propria guerra fredda. Chi vincerà? Lo staremo a vedere.