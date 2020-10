Valentino Picone conferma di essere risultato positivo al Covid-19, ma adesso chi prenderà il suo posto a Striscia la Notizia, accanto al suo compagno di avventura Ficarra? Scopriamolo.

Valentino Picone positivo al Covid-19

Si allunga sempre di più la lista dei personaggi della televisione ad essere risultati positivi al Covid. Dopo Gerry Scotti, Carlo Conti, Paola Perego, Giulio Golia e purtroppo molti altri, oggi è arrivata la conferma anche di un membro della grande famiglia di Striscia. Valentino Picone infatti ha confermato di aver contratto il virus ed essere positivo al Covid-19. A comunicarlo su Twitter è stato lo stesso Valentino Picone scrivendo: “Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare“. L’attore infatti, attualmente era impegnato nella conduzione di Striscia la Notizia insieme al suo partner storico Salvo Ficarra, che per questo ha dovuto interrompere la conduzione del tg satirico di canale 5. Nelle prossime puntate dunque non vedremo più questa coppia seduta in studio, ma il pubblico già si chiede: “Chi sostituirà Picone?”

Ecco chi sostituirà Picone a Striscia la Notizia.

Dopo aver comunicato a tutti i suoi fan la sua positività al tampone, Picone ha annunciato anche la sua momentanea assenza dal Tg satirico di canale 5. L’attore però ha anche svelato chi prenderà il suo posto in questi giorni: “Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani“.

In queste sere quindi il pubblico vedrà al bancone di canale 5, Sergio Friscia, conterraneo di Valentino Picone, che cercherà di mantenere alta la “sicilianità” della coppia insieme a Ficarra. Da anni ormai a Striscia esistono coppie iconiche che fanno parte della storia del telegiornale satirico, oltre a Ficarra e Picone infatti ci sono anche Gerry Scotti con Michelle Hunziker e quella storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.