L’opinionista del Grande Fratello non perdona la showgirl calabrese, contro cui dice parole pesantissime

“È così tenero vedervi insieme”. Sono le prime parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia, a cui – saremmo tentati di credere – faranno seguiti altrettante parole di dolcezza nei confronti di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. E invece no. Elia critica pesantemente il comportamento della showgirl, con parole tutt’altro che tenere. Per l’opinionista, l’ex moglie del manager Flavio Briatore fa dell’ex velino di Striscia la Notizia quello che vuole. “Si vede chiaramente che Pierpaolo è il tuo grazioso animale domestico”, accusa Elia, iraconda. Ma è a Gregoraci che riserva l’espressione più carica di sentimenti: “Tu veramente Elisabetta sei una profumiera”. Per chi non dovesse conoscere la nobile espressione, si suole usare per riferirsi alle donne che praticano la fine arte dell’eau de toilette. In parole nostrane, anzi dialettali, segnalate dalla slangopedia: “te la fa odorare e non te la da“. Chissà perché Antonella Elia ce l’ha tanto con Elisabetta Gregoraci, fatto sta che la accusa a tutto tondo: “Riesci a gestire bene le situazioni”, sostiene ancora, “gli uomini sono i tuoi burattini“. Non è arrivata nessuna replica dalla showgirl, ma il suo sguardo non ha nascosto la grande disapprovazione per le parole della opinionista.

Certo è che Gregoraci patisce di un livello un po’ alto di ambiguità ultimamente nei confronti dell’ex velino. E questo avrà indispettito tante persone tra cui la stessa Elia. Gregoraci e Petrelli stanno sempre insieme e sono molto vicini. Nella tredicesima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto vedere a tutti il filmato ottenuto con telecamera fissa su loro due, che avevano iniziato a parlare con messaggi in codice scritti sul palmo della mano, per poter così eludere le telecamere. Signorini però ha avvertito: “I segreti non esistono al GF. E’ un ossimoro. Quale segreto ti ha confessato?” ha domandato. A quanto pare, lei sarebbe preoccupata per suo bambino. “Sono dinamiche delicate ma sono contento che si sia fidata tanto da dirmele” ha replicato Pretelli.