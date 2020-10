Vediamo insieme, che cosa è successo nella giornata di ieri, ad Elisa Isoardi, dopo la fasciatura allo zinco per la caviglia.

Lei è una presentatrice davvero molto amata dal pubblico, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che insieme a Raimondo Todaro, sono una delle coppie maggiormente amate a Ballando con le stelle.

Vediamo insieme cosa è successo nella giornata di ieri.

Ballando con le stelle: Elisa Isoardi le sue condizioni e cosa è successo ieri

Loro formano una coppia che riesce a far sognare, e a far dimenticare per qualche minuto, tutto quello che sta succedendo nel nostro paese a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

LEGGI ANCHE —-> ELETTRA LAMBORGHINI DISPERATA CHIEDE AIUTO AI FOLLOWER: “VI PREGO AIUTATEMI”

Stiamo parlando della coppia formatasi a Ballando con le stelle, da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Il programma riesce sempre a fare il pieno di ascoltatori, che apprezzano moltissimo la gara di ballo, condotta alla perfezione da Milly Carlucci, da molti anni.

Come sappiamo, Elisa Isoardi, sabato si è esibita in un sensualissimo ballo, ma era ferma, a causa di vari problemi alla caviglia, che l’hanno costretta alle stampelle ed a una fasciatura allo zinco.

LEGGI ANCHE —-> GIULIA DE LELLIS AL BALCONE IN INTIMO: I FOLLOWE: “CHE DELUSIONE CHE SEI STATA”

Ma nella giornata di ieri è successo qualcosa di nuovo, che Elisa ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, per aggiornare tutti i suoi ammiratori.

Infatti, insieme a Raimondo Todaro, che le è sempre al suo fianco, si sono recati, nuovamente, e Villa Stuart, e le hanno tolto la fasciatura allo zinco, ma le hanno messo un tutore.

Quindi un piccolo progresso in avanti, per la caviglia, e staremo a vedere se nei prossimi giorni migliorerà ulteriormente.

E voi cosa ne pensate della coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Vi piacciono insieme?Riusciranno a ballare sabato?