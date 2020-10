Elettra Lamborghini disperata chiede aiuto ai follower: “Vi prego aiutatemi”

Elettra Lamborghini ha postato delle Stories chiedendo un aiuto ai suoi follower per un problema molto urgente da risolvere. Vediamo quale

La cantante è uno dei personaggi più amati dei social, ma anche della televisione. Le sue uscite pubbliche, come i suoi post su Instagram, finiscono sempre al centro dell’attenzione. Nello scorso mese di settembre la bella e simpatica bolognese ha sposato il dj Afrojack, con il matrimonio che è stato definito come l’evento mondano del momento. Con la partecipazione di tanti personaggi dello spettacolo della musica e della televisione che hanno partecipato con emozione al giorno delle nozze della coppia. Come detto la cantante riesce a collezionare dei numeri impressionanti soprattutto su Instagram, dove viene seguita da milioni di follower che ne apprezzano simpatia e qualità fisiche. Infatti possiamo dire che la cantante è oggettivamente una bella ragazza, che riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan grazie a delle qualità fisiche che non passano inosservate. Ad ogni pubblicazione di foto o video sul web arrivano sempre a migliaia gli apprezzamenti per lei sotto forma di like o commenti. Ma uno dei punti di forza della cantante è quello del rapporto diretto che riesce ad avere con i suoi follower. Soprattutto con le Instagram Stories chiede spesso pareri ai fan, rendendoli partecipi delle sue emozioni o dei suoi stati d’animo. Proprio qualche ora fa Elettra Lamborghini ha rivolto un disperato appello ai follower, chiedendo cosa fare in una situazione che le è capitata. Nella giornata di ieri, mentre si trovava in macchina, si è imbattuta in una lepre ferita che si trovava sul ciglio della strada. La ferita dell’animale l’ha colpita tanto, anche perché la lepre non riusciva a camminare. La passione per gli animali della cantante è risaputa. Ricordiamo le sue lacrime e la sua sofferenza per la morte del suo cavallo. Nelle Instagram Stories la cantante ha chiesto come comportarsi con la lepre che intanto aveva portato presso un ente che si occupa di cure degli animali selvatici. La risposta che però ha ricevuto è stata una vera delusione per lei. Perché trattandosi di un animale selvatico non era tenuta a salvarla. E tantomeno avrebbe potuta tenerla con se. Un vero dramma per la cantante, che una volta uscita dalla clinica per animali non sa cosa sia successo all’animale. La sua speranza è quella che la lepre non venga soppressa, perché ci rimarrebbe molto male. L’appello disperato che ha rivolto sul web ha emozionato anche i suoi follower che sono rimati colpiti dal gesto encomiabile della cantante. Che ancora una volta ha dimostrato la sua forte sensibilità, oltre che un grandissimo amore per gli animali. “Vi prego, aiutatemi” ha più volte detto nelle Instagram Stories la cantante, che non si darebbe pace nel caso in cui l’animale venisse soppresso.