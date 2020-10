Giulia De Lellis al balcone in intimo. I follower: “Che delusione che sei stata”

Giulia De Lellis ha stupito i follower con una serie di scatti su Instagram in intimo dal balcone. La situazione con Damante ha deluso i fan

La web influencer ha catturato l’attenzione su di se anche con uno scatto su Instagram. Infatti nell’ultimo periodo ci aveva pensato il gossip a renderla ancora più celebre. La rottura con Andrea Damante ha sconvolto i fan di entrambi, con la delusione per tutti che hanno sperato fino alla fine ad un possibile ritorno sui loro passi. Ma così non è stato, non è arrivato il sue senza tre, e a questo punto la storia dei “Damellis” sembra essere definitivamente arrivata al capolinea. Senza il lieti fine, la rottura si è materializzata. Nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne si è presentato a Verissimo da Silvia Toffanin, raccontando la sua delusione per la fine della storia. Ma anche lo stupore per la relazione che la sua ex abbia intrapreso con l’amico Carlo Gusalli Beretta, che è un ex amico di Andrea Damante. I due si sono allontanati, dopo aver condiviso anche un appartamento a Forte dei Marmi in estate, proprio probabilmente per la relazione di Giulia De Lellis con Beretta. In ogni caso la web influencer ha sempre rispedito al mittente qualsiasi accusa di tradimento nei confronti di Damante. Ma a questo punto i dubbi all’ex tronista arrivano. Adesso che la rottura appare definitiva e insanabile, l’influencer romana ha provato a riapparire sul web, con uno dei suoi scatti promozionali. Mettendo al centro dell’attenzione la sua bellezza e sensualità. Armi che all’epoca hanno conquistato Damante e che adesso pare abbiamo fatto perdere la testa a Carlo Beretta. Lo scatto ha messo in evidenza il lato b dell’influencer, che in intimo dal balcone ha entusiasmato i follower che hanno espresso il loro gradimento a suon di like e di commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che ha avuto anche parecchie critiche dai follower che non hanno le hanno risparmiato i loro pensieri negativi riguardo alla rottura con Damante.