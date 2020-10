Vediamo insieme per quale motivo la bella Elisabetta Gregoraci potrebbe rischiare la squalifica al Grande Fratello vip.

Lei è una donna bellissima, ed una delle protagoniste principali del Grande Fratello Vip, stiamo parlando ovviamente di Elisabetta Gregoraci.

Vediamo insieme che cosa è successo e perchè rischia così tanto.

GF VIP: Vediamo perché Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica

Il Grande Fratello Vip, è davvero molto amato e seguito dal pubblico, ma in queste ultime ore stanno iniziando a circolare alcune voci in particolare.

LEGGI ANCHE —-> BIANCA GUACCERO, LA CONFESSIONE AI FOLLOWER: “METTETE LA SVEGLIA ALLE 14.55”

Parlando di una possibile squalifica per una inquilina davvero importante nelle varie vicende all’interno della casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando ovviamente di lei, Elisabetta Gregoraci, ma cerchiamo di capire perché dovrebbe essere squalificata.

Come sappiamo, all’interno della casa, ha trovato un rapporto, o meglio un’amicizia speciale e particolare con Pierpaolo Pretelli.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE, PAOLO GOZZI NON HA DUBBI: GEMMA GALGANI è PROPRIO COSI’

Si vocifera, che Elisabetta, fuori dalla casa sia impegnata sentimentalmente, ma non è stata chiara con Pierpaolo.

Dopo un recente sfogo, con tanto si lacrime da parte di Pierpaolo, Elisabetta ha scritto qualcosa sul palmo della sua mano con la sua, ma non sappiamo cosa.

E nella notte, i due si sono chiusi in bagno senza indossare i microfoni, e questo non è possibile come da regolamento del Grande Fratello.

Per questo motivo, ci potrebbero essere alcuni provvedimenti per la bella Elisabetta Gregoraci.

Si è parlato, di qualcosa che ha a che fare con la sua vita privata e che lei avrebbe confessato allo psicologo del Grande Fratello, ed ha autorizzato Pierpaolo a chiedere spiegazioni.

Secondo voi, verranno presi provvedimenti nei confronti di Elisabetta Gregoraci? E a cosa faceva riferimento?