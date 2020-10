Bianca Guaccero, la confessione ai follower: “Mettete la sveglia alle 14.55”

Bianca Guaccero ha fatto un annuncio importante ai suoi follower di Instagram, con tanto di sveglia e preparativi per un lunedì per lei molto speciale

La conduttrice ed attrice ha voluto fare un appello ai suoi follower di Instagram, dando appuntamento alle ore 14.55 di oggi per il ritorno del suo programma “Detto Fatto”. Che riprende dopo un periodo di sosta che è stato anche più lungo del solito a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese con una violenta seconda ondata. Tra pochi minuti, dunque, i telespettatori potranno rivedere in televisione la loro conduttrice preferita ed un programma che ha sempre avuto un forte seguito anche in passato. Parliamo di una delle donne più amate e seguite della televisione. Brava al timone di un programma ormai affermato in Rai, molto apprezzata anche come attrice. Ricordiamo che la bellezza pugliese è stata impegnata fino a qualche settimana fa sul set della fiction di “Il medico della mala”, che andrà in onda nei prossimi mesi sulla Rai. Come detto Bianca Guaccero sta vivendo un periodo molto importante della sua carriera. Apprezzata in televisione nella doppia veste di attrice e conduttrice, riesce ad essere molto seguita anche sui social. Infatti i post che pubblica ottengono sempre un grande successo, anche perché è considerata una della donne più affascinanti del web. Su Instagram poco fa ha annunciato il ritorno del suo programma “Detto Fatto”, con un post che è stato molto apprezzato dai follower per la sua ironia. Infatti si è presentata in vestaglia per descrivere la sua emozione per la prima puntata con tanto di sveglia in mano per annunciare l’appuntamento imminente: “Buon giorno ragazzi! Oggi il gran giorno! Mi sto preparando! Mettete la sveglia alle 14:55! Abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno! 🙏❤️🙏”. Di seguito il post che la conduttrice ha pubblicato su Instagram.