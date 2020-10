Coronavirus, Gerry Scotti positivo: “Sono a casa sotto controllo medico”

Coronavirus: anche il conduttore è risultato positivo. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto

Emergenza ha colpito ancora un personaggio dello spettacolo e della televisione. Si tratta del celebre conduttore Gerry Scotti, che ha comunicato sulla sua pagina ufficiale Instagram di aver contratto il virus. “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Come si legge, il conduttore ha voluto sia tranquillizzare i suoi familiari e gli amici di sempre, ma anche i folower di Instagram che stimano da anni un personaggio che rimane tra i più amati della televisione. I suoi programma “Chi vuol essere milionario” e “Tu si que vales” avranno di sicuro delle sospensioni. Nel primo programma il conduttore è da solo al comando con i concorrenti, nel secondo si trova insieme ai colleghi Teo Mammuccari Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Senza dimenticare la partecipazione di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. Si rischia un focolaio in entrambi i programmi, con i test che adesso riguarderanno tutti i personaggi a stretto contatto con il conduttore. Compreso tecnici e familiari. Come detto Gerry Scotti ha voluto dare in prima persona l’annuncio della sua positività al Coronavirus su Instagram. Dove il conduttore è molto seguito. Tanti i messaggi dei suoi follower che lo hanno invitato a tenere duro. Tra i commenti che sono arrivati sotto al post si legge quello del suo amico e compagno di avventura a “Tu si que vales” Rudy Zerbi. Che come gli altri ha voluto mandare un sostegno al suo amico e collega. Gerry Scotti è un personaggio molto amato dal pubblico ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. La sua presenza in televisione è ormai storica, così come l’amore dei suoi fan che adesso si augurano che possa riprendersi al più presto.