Paolo Gozzi ed Gemma Galgani sono usciti qualche volta. Ma l’opinione che il cavaliere si è fatto della dama non è delle migliori.

Paolo Gozzi, è arrivato poco fa a Uomini e Donne , a settembre per la precisione. E ci è andato per conoscere Gemma Galgani. Ma stando al racconto di lui, le cose non sono andate per il meglio. Loro sono usciti alcune volte, e come ha detto lo stesso Gozzi, è proprio uscire e frequentare altre persone che aiuta a capire se la compatibilità, se la frequentazione può andare avanti, cominciando con una amicizia per poi diventare un qualcosa di diverso, fino ad arrivare all’amore. Ma tra Paolo Gozzi e Gemma Galgani le cose, purtroppo, non sono andate così. Non che lei sia necessariamente dispiaciuta. Infatti la dama è sempre molto passionale, nel bene e nel male. Lo dimostrano i suoi litigi continui con Tina Cipollari, ad esempio. Ma nella sua impulsività, anche Gemma ha bisogno di amore, e lo continua a cercare nello studio del dating show più amato dagli italiani. Così ora la dama torinese sta conoscendo Biagio, e lo ha invitato a casa sua dopo una bella cena trascorsa insieme. Cosa è successo durante la serata? I due si sono scambiati baci e abbracci focosi, ha fatto sapere lei, che dice di averlo fermato prima di andare troppo oltre e che lui si è mostrato molto romantico e passionale.

Ma di questo, per fortuna, Paolo Gozzi non sarà per niente geloso. Il cavaliere infatti dopo essere uscito qualche volta con la dama, si è fatto un’opinione di Gemma: “Lei per me vive in un mondo suo, siamo troppo lontani, troppo diversi”, ha affermato. Per Gozzi, la dama è rimasta ferma ai tempi di Cavour. “Ha una filosofia di vita particolare, è molto radicata al passato”, ha concluso lui, confessando che ogni che volta che parlava si sentiva in difficoltà, e non sapeva cosa dire.