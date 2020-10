La frase del calciatore, ospite alla casa per fare una sorpresa al fratello Enock, ha scatenato le polemiche

Il botta e risposta è arrivato subito. Il web non ha perdonato quanto detto da Mario Ballotelli nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti nella dodicesima puntata il calciatore è stato ospite alla casa di Cinecittà. Ed era andato proprio per fare una bella sorpresa al fratello Enock, concorrente del reality più amato dagli italiani. Ma nella visita di famiglia, qualcosa è andato storto. Durante l’incontro erano presenti anche gli altri concorrenti. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi approfittato per informare super Mario che Dayane Mello sarebbe felice di vederlo lì, in maniera permanente, tra gli inquilini della casa. Ma la risposta di Balotelli, seguita poi dalla replica di Signorini, ha fatto scatenare il putiferio tra telespettatori e il popolo del web. Tanto che la giornalista Selvaggia Lucarelli, che di certo non la manda a dire, ha avuto una durissima reazione: “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che: “Ahhhh hai capito Dayane?”, incapace di dirgli: “ma che schifezza hai detto?”. Lucarelli ha anche accusato il GF Vip di bruciare il cervello “a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini”. Così come in “altri show della domenica sera”, si è scatenata la giornalista.

Ma cosa avrà detto Balotelli che ha fatto infuriare tanti?

All’affermazione di Signorini su quanto sarebbe felice Dayane di averlo lì, (“Tu non te ne sei accorto ma Dayane ti vuole lì dentro”), il calciatore ha risposto: “Mi vuole lì dentro però poi dice basta fai male”. Ed è scoppiato a ridere. La battuta è piaciuta anche a Signorini che con tono ironico si è rivolto a Dayane e le ha chiesto: “Hai capito Dayane? Come la prendi?”. Frase sessista, e volgare che non è piaciuta neanche al Codacons, che ha chiesto addirittura la chiusura dello show.