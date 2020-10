Il giovane calciatore ha inveito contro la doppiatrice, lasciando tutti impietriti

Al Grande Fratello Vip dell’altra sera è finita con tante tensioni. Gli inquilini della casa più seguita dagli italiani si sono salutati scambiandosi non belle parole. E la cosa più sorprendente è che questa volta chi ha perso le staffe è stato Enock Balotelli. Al contrario del fratello Mario Balotelli che non poche volte si è fatto parlare di sé per il suo carattere dirompente, Enock è un ragazzo molto mite. Cosa che non si direbbe vedendo come ha reagito a quanto gli ha chiesto Myriam Catania. Causando tanto stupore a chi segue tutte le vicissitudini della casa. Cosa sarà successo mai che ha causato una reazione così scomposta da parte del 27enne?

Tutto è iniziato dal desiderio di diversione, che alleggiava nell’aria. La bravissima doppiatrice ha chiesto allora al giovane calciatore di ballare. E lui, invece di accettare – come forse se lo aspettavano tutti – ha avuto una reazione inaspettata. Non solo le ha detto di no, ma si è anche indispettito. Come ha detto per spiegare quanto successo, a lui Myriam chiede in continuazione di ballare, e lui è stanco. Le ha pregato di non chiederglielo più, dicendole inoltre di non essere un burattino nelle sue mani. Balotelli non vuole che Myriam si approfitti, come ha detto, della sua bontà e pacatezza d’animo. Una reazione davvero esagerata o l’esplosione di un animo gentile? Myriam si è molto dispiaciuta e ha chiesto a tutti di difenderla. Andrea Zelletta non c’è stato e ha detto di non voler fare da giudice. Ma chi era presente è rimasti di sasso dinanzi alla reazione di Enock. Sul web tanti si chiedono cosa sia successo, e sono tutti divisi tra la nipote di Simona Izzo e il fratello di super Mario. Chi avrà avuto ragione in questa travagliata puntata?