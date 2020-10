L’attrice ha confessato di aver sofferto molto per le bugie dette dagli altri. E promette che oggi racconterà tutta la verità

Quale grande segreto serba Adua Del Vesco agli altri concorrenti e ai telespettatori appassionati del Grande Fratello Vip? Sarà di nuovo un segreto di Pulcinella? A detta della 25enne, parrebbe proprio di sì. Non è stata di certo lei a prendere l’iniziativa di raccontare in diretta il coming out di Gabriel Garko, avvenuto qualche settimana fa. Anche se l’attore ha ammesso che tra le cause della sua decisione di raccontare in diretta la sua omosessualità c’era proprio l’attrice ed ex fidanzata mediatica. “Ho visto Adua in difficoltà e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”, ha raccontato lui a Verissimo, parlando dell’attrice. Questa volta però ci aspettiamo che sia l’attrice a voler sputare il rospo, a meno che sia successa qualcosa a microfoni spenti che non possiamo sapere. Ma che Del Vesco sia decisa ad andare fino in fondo, questo sembra chiaro. L’attrice ha detto di volersi togliere un peso che porta addosso da troppo tempo. E sarebbe proprio oggi, lunedì sera, il grande giorno: lei dirà tutto durante la puntata del Grande Fratello Vip.

Tante persone credono trattarsi dell’omosessualità di un altro concorrente. È il bel 34enne dagli occhi dolci, Massimiliano Morra, anche lui, come Garko, un ex dell’attrice. Ma stando alle voci, tra di loro, così come successo con Garko, non c’è mai stata nessuna vera relazione. E questo perché lui, così come il collega, è gay. Adua lo avrebbe detto già ad altre persone. Bisbigliando nella casa a Dayane Mello e Matilde Brandi, ma anche confessando il segreto a Tommaso Zorzi prima dell’ingresso nella Casa di Cinecittà. Venerdì Adua ha smentito di aver mai fatto questa dichiarazione ad altri. Ma in seguito ha ammesso di aver mentito in diretta. Ma oggi sembra che succederà il finimondo nella casa, a detta dell’attrice. “Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa”, ha spiegato. Concludendo, bombastica: “Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo”. E chi sarà il lui in questione, c’è chi scommette fin da ora.