Ospite di Verissimo, l’attore torinese racconta la sua intimità, i suoi amori e come la sua sessualità è stata vissuta dalla famiglia.

Che Gabriel Garko abbia tenuta segreta la sua vera natura lo abbiamo scoperto al Grande Fratello Vip, nel coming out più emozionante degli ultimi tempi. Ma che cosa abbia significato per l’attore torinese nascondersi per così tanto tempo, lo scopriamo ora. Davanti alle telecamere di Verissimo, l’attore si racconta. “Mi sono messo addosso un personaggio”, ammette. Ma ora è finita, ed è libero di parlare anche dei suoi vecchi amori. Come Riccardo, con cui è stato fidanzato per 11 anni, in un rapporto tenuto segreto. “Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni”. Garko racconta che quattordici anni fa ha “rotto gli schemi” e si è preso una casa lontano da tutti, dove viveva con il suo primo fidanzato. “Ma era una situazione falsata”, confessa. “Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”. Tanto amore ci doveva essere da parte di Riccardo per riuscire a convivere con una situazione così, per tanto tempo. Con la famiglia invece, Garko non ha mai avuto problemi. A casa hanno sempre saputo e non gli hanno mai giudicato per le sue scelte. Anzi, “mi hanno sempre protetto e coperto”, racconta l’attore, che confessa anche di aver sempre vissuto bene la sua sessualità “prima di iniziare a fare questo mestiere”. Ha avuto paura di prendere in giro il suo pubblico, ma il primo a essere preso in giro, ammetto col senno di poi, “sono stato io”.

Ma non tutte le storie con le donne sono state una “favola” come quella con Adua Del Vesco, a chi deve, almeno in parte, la scelta di uscire allo scoperto. “Ho visto Adua in difficoltà – racconta Garko, parlando dell’attrice concorrente al GF Vip – e mi dava fastidio dovesse continuare a tenere in piedi una recita per proteggermi”. Sulla sua storia con Eva Grimaldi, racconta di aver vissuto otto anni insieme. “Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda. L’ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare”. Era un amore vero e, probabilmente, riflette l’attore, “come persona, l’avrei potuta sposare davvero”. Non sono mancati i chiarimenti sulla sua relazione con Gabriele Rossi, che ha dato vita a non pochi gossip. Garko ammette che è stato fidanzato con il collega, ma ora è finita: “Siamo rimasti in ottimi rapporti. Forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”. E finalmente sappiamo anche che Dario – il vero nome di Gabriel – non è più solo. “Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. E’ una storia appena iniziata”. Una storia, finalmente, alla luce del sole.