Lei è la figlia di Celentano e Claudia Mori, ed ha confessato un flirt con una persona che nessuno si immaginerebbe mai.

Rosalinda Celentano è sempre stata al centro del gossip, per via dei suoi amori, e questa volta è stata proprio lei ha fare una confessione particolare.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Rosalinda Celentano: confessa un flirt con una vip inimmaginabile

Lei è davvero una persona particolare, che non ha alcun problema a mostrarsi per com’è e per quello che prova.

In questo momento la possiamo vedere in televisione, mentre si esibisce nel programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle.

Ma Rosalinda, recentemente, come possiamo leggere anche su Letto Quotidiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni davvero particolari.

Rosalinda, ha infatti rivelato di avere avuto un flirt con una attrice conosciuta in tutto il mondo, ovvero la bellissima Monica Bellucci, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Ci siamo amate in gioventù. Io mi sono sottratta, ho penato molto per lei. Le ho chiesto di fermarci al bacio. Ma è stato meglio così, quando ci vediamo ancora oggi abbiamo il magone“.

Ma nella sua vita, ci sono state altre donne molto conosciute, con il quale ha avuto dei flirt, come con Asia Argento.

Con lei, Rosalinda ha dichiarato che c’è stato un bacio davvero molto appassionato, ma Asia si è vergognata perché sono passate delle persone che le hanno guardate male.

Rosalinda ha anche dichiarato su Asia:

“Si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore”.

Ha continuato dichiarando che con un’altra collega, ovvero Simona Boroni, sono amiche da moltissimi anni ma non c’è nessuna relazione tra di loro, Rosalinda ha voluto darle un bacio in bocca e lo ha fatto senza problemi.

E voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni rilasciate da Rosalinda Celentano? Vi piace la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle?