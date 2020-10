Federica Pellegrini, la foto della gravidanza? “Centro del nuovo mondo”

La bravissima nuotatrice Federica Pellegrini ha pubblicato una fotografia che ha fatto venire il dubbio su una possibile gravidanza.

Lei è una pluri campionessa di nuoto, con un fisico ovviamente super scolpito, stiamo parlando di Federica Pellegrini.

Vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore che ha sollevato il gossip nazionale.

Federica Pellegrini la fotografia sulla gravidanza: “Centro del nuovo mondo”

Ha infatti pubblicato su Instagram, una sua immagine, o meglio un dettaglio, quello della sua pancia, con accanto una frase che ha lasciato tutti senza parole, per il possibile significato.

Ha infatti pubblicato su Instagram, una sua immagine, o meglio un dettaglio, quello della sua pancia, con accanto una frase che ha lasciato tutti senza parole, per il possibile significato.

“Centro del nuovo mondo” è una frase che arriva direttamente da una canzone di Jovanotti, ed in moltissimi hanno iniziato a commentare, e a chiedere, se la bellissima Federica Pellegrini fosse in dolce attesa oppure no.

Un’altro indizio è stato un anello al dito, che indossa da un po’ di tempo, ma che non ha mai palesemente mostrato come in un altra recentissima fotografia, sempre su Instagram.

Nella fotografia mentre firma il nuovo contratto con l’associazione sportiva che la sostiene c’è l’immagine di un piccolo biberon.

Quindi una serie di indizi che farebbero pensare ad una lieta novella, che se fosse davvero così, a breve verrà confermata.

Al momento, per quanto riguarda la sua vita privata, si conoscono davvero poche informazioni, dopo la fine della sua relazione con Filippo Magnini.

Federica è felicemente impegnata in una relazione con il suo allenatore Matteo Giunta, ed aveva anche annunciato un suo eventuale ritiro dalle scene dopo le Olimpiadi di Tokyo, ma a causa del Coronavirus sono state rinviate al prossimo anno.

Quindi se ci sarà una bella notizia per Federica ed il suo compagno non ci resta che attendere poche settimane per scoprirlo.

E voi cosa ne pensate di queste fotografia che ha pubblicato su Instagram Federica Pellegrini?