Dopo giorni a scambiarsi carezze e confidenze con Pierpaolo Pretelli alla casa del Grande Fratello Vip, ieri Elisabetta Gregoraci ha messo le mani avanti con l’ex velino.

Fermi tutti. Dopo giorni di progressivo aumento della temperatura alla casa del Grande Fratello Vip, sembra che le cose siano rientrate tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’altro giorno il modello aveva confidato un segreto a Matilde Brandi: “Elisabetta mi ha detto che vuole fare l’amore con me”. Niente di meno ha detto Pretelli, raccontando anche dove Gregoraci avrebbe fatto questa confessione: in piscina, cogliendo l’occasione dell’assenza dei microfoni. Si può quindi dedurre che l’ex di Flavio Briatore volesse mantenere segreto questo desiderio, almeno per il momento. Peccato però che a rivelarlo sia stato proprio il diretto interessato. Sarà stata questa informazione spifferata a Brandi che ha fatto scattare l’alt di Gregoraci? È possibile. Anche se la showgirl è al centro di ben altre polemiche ed è finita in un botta e risposta con l’ex marito, che non sappiamo ancora dove potrà portare, ma si promettono tante rivelazioni. Intanto tornando alle vampate di amore al GF Vip, dopo giorni a scambiarsi carezze e confidenze con Pierpaolo Pretelli, ieri la Gregoraci ha messo le mani avanti. Tutto ha avuto inizio con un aereo che, sopra il cielo di Cinecittà, sbandierava lo striscione con la scritta: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Ed era proprio Gregoraci la destinataria del messaggio. E che cosa hanno pensato tutti? Che ad organizzare la dichiarazione d’amore segreta fosse stato un uomo con cui lei avesse avviato una relazione, o un’amicizia “speciale”, prima di entrare nella casa del GF Vip.

La reazione di Petrelli è stata netta – e degna di un ragazzino: non ha più parlato con Gregoraci per due ore. A seguito delle quali c’è stato un confronto, e la bella 40enne non è andata leggera: “Mi sembra un po’ esagerato che tu non mi abbia parlato per due ore. Perché io ho la mia vita e tu hai la tua vita”, ha detto a Pietrelli. Lui, invece di incassare, ha voluto “chiarire”, chiedendole se lei avesse “qualcosa fuori di qui?”. Non l’avesse mai detto! La reazione di lei – che è tutt’altro che una ragazzina – è stata feroce: “Perché, tu cosa vorresti da me?”. Non vuole più padroni la modella, è questo che fa capire al suo pretendente, che secondo lei ha un atteggiamento “un po’ ‘too much’ dopo 17 giorni”. Poi ammette che i due hanno una “bella complicità”, ma chiarisce subito con parole cristaline: “io e te non stiamo insieme, quindi il fatto che tu ti sia chiuso così mi ha fatto rimanere un po’ male”. E dopo questo chiarimento che più chiaro non si può, vediamo cosa farà il giovane ex velino per riconquistarsi la tosta Elisabetta.