Non ha perso tempo Jessica Antonini, la 29enne che ha preso una delle decisioni più veloci del dating show: “Mi ha colpito subito” ha dichiarato in puntata, dopo aver scelto Davide Lorusso

Non possiamo certo affermare che non ce l’aspettavamo. Le anticipazioni del 19 settembre del dating show più riuscito della tv italiana ci facevano intravedere dove l’incontro tra i due giovani – avvenuto negli studi della Mediaset – sarebbe andato a finire. Quello tra Jessica Antonini e Davide Lorusso potrebbe essere chiamato, in altri tempi, un amore folgorante a prima vista. A Uomini Donne, è una scelta lampo. Almeno così l’hanno definita gli aficcionados del programma, che non avevano mai visto un percorso così veloce. La velocità si spiega e si giustifica. I due si sono attratti come i metalli con i magneti. Un’attrazione improcrastinabile. Perché aspettare, se possono vivere questo bellissimo amore? Jessica aveva le idee belle chiare e sapeva fin dall’inizio cosa cercasse. La complicità tra i due è esplosa davanti agli occhi di tutti, ovunque: in studio o nelle esterne. E anche per lui non è stato diverso.

E allora la foto che vediamo della nuova coppia che si abbraccia è il risultato naturale della chimica nata fra i due. Sono abbracciati, lei sbozza un sorriso, mentre lui è occupato a fare un selfie degno di un album da matrimonio, si potrebbe dire dalla sua concentrazione. Così Jessica e Davida si fanno vedere insieme per la prima volta dopo la partecipazione al programma di Mediaset. Il dating show ha dato loro la possibilità di trovare l’amore, e quindi non hanno più bisogno dei riflettori. La loro storia, vera, la possono e la devono vivere lontano dagli studi di Canale 5, come ogni coppia normale, che si scatta i selfie davanti allo specchio per il profilo Instagram.