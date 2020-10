Vediamo insieme che cosa ha pubblicato la super amata Romina Power e per quale motivo non si immaginato quello che è successo.

Lei è una delle cantanti di maggior successo, con una carriera davvero splendida, stiamo parlando, ovviamente, di Romina Power.

Cerchiamo di capire cosa le è successo nelle ultime ore.

Romina Power: “Non avrei mai immaginato tutto questo!”

La vita della bravissima Romina Power è costellata di successi, ma purtroppo anche di momenti davvero difficili.

Come la perdita, prematura, o meglio la scomparsa della figlia Ylenia, per il quale si sono perse le tracce nel lontano 1994.

O come è accaduto anche pochi mesi fa, la perdita della sorella a causa di una malattia che ha avuto la meglio su di lei.

Ma, per Romina, ci sono state anche tante gioie personali, come i figli o i nipoti, ed ovviamente il grandissimo successo mondiale come cantante, in coppia con Al Bano.

Ma torniamo ai giorni d’oggi, dove la bravissima Romina si batte anche per motivi ambientali importanti.

Il tutto avviene, sia per le belle notizie, che per quelle meno belle, dal suo profilo social di Instagram che è davvero molto attivo.

In queste ultime ore, poi è stato il suo compleanno e come possiamo vedere, dalle fotografie che ha pubblicato, ha ricevuto davvero moltissime composizioni floreali, una più bella dell’altra.

Forse, però, quella che colpisce maggiormente tutti, è la sua riproduzione su un dolce, con il messaggio di auguri, un gesto davvero molto bello.

Romina poi, ha ringraziato anche perché durante il concerto di ieri che hanno tenuto Yari e la sua fidanzata Thea.

Una giornata sicuramente speciale che la bellissima Romina porterà per sempre nel suo grande cuore.

A voi cosa sarebbe maggiormente piaciuto? I fiori oppure il dolce che era davvero molto bello e particolare?