Lei è una donna davvero molto apprezzata per via della sua simpatia ma anche per la sua innata bellezza, vediamo insieme che cosa è successo.

Una delle veline storiche del programma Striscia la Notizia è lei, ma ormai è famosa e conosciuta per la sua bravura e simpatia.

Stiamo parlando di Elisabetta Canalis, che è volata in vacanza con il marito e la figlia, ma è successo qualcosa di particolare.

Elisabetta Canalis: esercizi bollenti in piscina durante la vacanza

La bellissima presentatrice e nota influencer Elisabetta Canalis, come tutti noi sappiamo da un po’ di anni si è trasferita in America, con il marito Brian e la loro piccola Skyler.

E’ tornata per le vacanze in Italia, e per la precisione nella sua terra d’origine, la Sardegna, dove hanno passato delle bellissime giornate al mare.

Una volta ritornata in America, ha ripreso la normale vita di tutti i giorni, fatta di allenamenti e di giochi con la figlia.

Il suo fisico è davvero perfetto e scolpito, tanto da fare invidia a moltissime donne molto più giovani di lei.

Elisabetta non ha problemi ha mostrarsi, anche in modo più sensuale, come la fotografia che ha pubblicato recentemente dove era ripresa dall’alto in piscina e non indossava alcun tipo di costume.

Quella immagine ha riscosso, nel giro di pochissimo, un enorme quantitativo di commenti positivi e segni d’apprezzamento.

Ma torniamo alla fotografia, o meglio alle stories su Instagram, che ha pubblicato nelle ultime ore, dove mostra il suo viaggio in Messico, insieme ad alcuni amici.

Ma l’occhio di molti è caduto su alcuni esercizi che Elisabetta fa in piscina mentre indossa un bikini leopardato, che mettono in mostra i suoi addominali e la sua bellezza.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia di Elisabetta? Riuscite anche voi a fare questo esercizio usando la vostra forza negli addominali?