Diletta Leotta riesce a scatenare in ogni occasione i suoi follower di Instagram, che rispondono sempre presente ed anche in modo ironico

In maglietta bianca sottile ed aderente ed in jeans chiaro e con le curve in primo piano, la giornalista è stata definita per l’ennesima volta uno spettacolo. I suoi follower la seguono con passione ed ammirazione ad ogni sua uscita in pubblico. Su Instagram riesce a sbalordire tutti con la sua bellezza e sensualità che non lascia indifferenti. Molto attiva con il suo lavoro, nelle ultime ore è stata impegnata per uno spot pubblicitario di un noto marchio automobilistico. In quell’occasione si è divertita sul set con la presenza di un pappagallo che è stato la sua compagnia. In attesa di poter vedere lo spot in televisione, la giornalista ha postato su Instagram una foto che ha descritto i momenti delle riprese. Con la maglietta bianca ha così scatenato i commenti dei follower. Che hanno avuto la possibilità anche di scatenare la loro ironia. Come del resto accade sotto ad ogni post della giornalista e speaker radiofonica, che è tra le donne più amate dagli italiani. Tra i tanti commenti al post della conduttrice ne segnaliamo uno in particolare che ha fatto sorridere molto: “Sia santificato chi non ha zoomato” ha scritto un fan. A testimoniare la carica sexy dello scatto che ha avuto un impatto notevole sui follower. Bella e sensuale, la bellezza siciliana ha fatto il pieno di like e di commenti sotto al post. Con i complimenti per lei che si sono sprecati. La giornalista qualche giorno fa ha confermato ai media di essere single dopo la fine della relazione con il pugile Daniele Scardina.

La giornalista e conduttrice al momento è felicemente single

Diletta Leotta per tutta l’estate è stata al centro del gossip che la voleva in compagnia di un amico misterioso del quale non si è saputo mai nulla. Anche se voci insistenti parlavano di un flirt tra lei e l’attaccante del Milan Szlatan Ibrahimovic. Proprio uno spot girato insieme tra i due aveva fatto scattare il gossip. Ma è stata ancora una volta la diretta interessata a chiudere ogni ipotesi di cronaca rosa. Specificando che tra lei ed Ibra c’è solo un rapporto di amicizia. Girando tra i vari campi di calcio e lavorando in una trasmissione sportiva è facile per lei avere dei continui scambi con i calciatori delle varie squadre. Ma entrambi i diretti interessati in questo caso hanno voluto smentire ogni storia, rispedendo al mittente le insinuazioni sul loro conto. qualche giorno fa ha presentato il suo libro “Scegli di sorridere” che sta avendo un grande successo, con i fan che non si sono persi la possibilità di acquistarlo per conoscere anche il suo talento da scrittrice che incuriosisce molto.