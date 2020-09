Coronavirus e caos nel mondo del calcio: dopo le positività al Genoa, arrivate le risposte dei tamponi anche ai calciatori del Napoli

Mondo del calcio che sta vivendo delle incertezze infinite dall’emergenza Covid-19 che dal mese di febbraio scorso ha colpito il nostro paese. Anche l’industria del pallone si è fermata per poi ricominciare nella scorsa stagione. Il nuovo anno sembrava essere cominciato per il meglio, ma le prime positività hanno gettato qualche ombra sull’andamento regolare dell’annata. La vera prima tegola è arrivata lunedì scorso. Quando ben 14 elementi del Genoa calcio sono risultati positivi. Un numero altissimo che è stato un vero campanello d’allarme. Anche perché le positività sono arrivate all’indomani della gara di campionato tra Napoli e Genoa. Il risultato dei tamponi in casa ligure ha confermato poche ore fa il numero di lunedì: 14 elementi della squadra (10 calciatori e 4 membri dello staff) sono positivi al Coronavirus.

Arrivata la conferma anche per i tamponi ai giocatori del Napoli

Tutta l’attenzione adesso si è portata sul Napoli e sull’intero staff tra squadra e calciatori. Poco fa è arrivata la conferma dell’esito del primo giro dei tamponi. Che sono tutti negativi. E’ stato il sito della SSC Napoli a dare il risultato che nessuno si aspettava. Infatti il contatto fisico tra calciatori nel match di domenica scorsa non faceva ben sperare. Anche perché tanti erano stati anche gli scontri verbali tra calciatori e le scaramucce in mezzo al campo. Invece questo risultato fa ben sperare per il proseguo della stagione. Ovviamente, prima di dare il via libera al Napoli per l’importante trasferta a Torino contro la Juventus, si attenderà l’esito del secondo giro di tamponi previsto nella giornata di domani. Solo in caso di negatività totali si potrà far disputare il match regolarmente. Calcio che rimane in ogni caso col fiato sospeso per l’esito dei tamponi ai calciatori.