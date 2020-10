Pierpaolo Pretelli fa una confessione sconvolgente a Matilde Brandi, e le racconta di una dichiarazione fatta da Elisabetta Gregoraci a microfoni spenti

Si alza la temperatura al Grande Fratello Vip, e i protagonisti sono sempre Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. A rivelarlo una dichiarazione sconvolgente fatta dall’ex velino sul divano del salone nella Casa del GF Vip. Matilde Brandi, diventata una delle più grandi confidenti di Pretelli, era tutto orecchi quando lui ha riferito di un desiderio espressogli dalla ex moglie di Flavio Briatore. Il manager negli ultimi giorni è diventato il terzo protagonista scomodo della love story che potrebbe nascere tra Pretelli e Gregoraci, e non ha risparmiato delle stoccate dirette alla ex moglie. Ma forse neanche il potente imprenditore potrà fermare l’attrazione che la madre del suo unico figlio prova nei confronti del bellissimo 29enne. A confermarlo, le parole che Pretelli ha detto all’amica Brandi sul divano. “Elisabetta mi ha detto che vuole fare l’amore con me”. Niente di meno ha detto Pretelli, raccontando anche dove Gregoraci avrebbe fatto questa bollente confessione: in piscina, cogliendo l’occasione dell’assenza dei microfoni.

È comprensibile che volesse mantenere segreto questo desiderio, almeno per il momento. Peccato però che al Grande Fratello i segreti durano poco e a rivelarlo è stato proprio il diretto interessato. Pretelli sembra un po’ imbarazzato nel fare la spia di Gregoraci a Brandi, ma tutto sommato è felice. E non dimentica il rivale in amore: “Lui, da quello che mi dice, è ancora geloso”, dice Pretelli riferendosi a Briatore. Brandi conferma la sensazione di lui, “Ma certo, si era capito”, dice lei, che poi gli dà anche qualche saggio consiglio: “Credo dobbiate viverla così, senza pensare a quello che è fuori”. È quello che vuole anche l’ex velino, che nelle sue stesse parole ha espresso il desiderio di portare la nuova fiamma, piano, piano a non pensare più, a lasciarsi andare. Vedremo se Gregoraci si farà condurre con leggerezza.