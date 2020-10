L’attrice parla del coming out dell’ex fidanzato. “Insieme abbiamo passato momenti non semplici, lui adesso è libero”

Si parla tanto di Gabriel Garko e del suo coming out, che ha fatto emozionare tutti gli telespettatori del reality più seguito dagli italiani. L’attore – all’anagrafe Dario, nome che inizia a rivendicare con l’ammissione dell’omosessualità – ha letto una commovente lettera ad Adua Del Vesco, concorrente del reality e sua ex fidanzata mediatica. Leggendo la lettera, Garko, in lacrime, dice ad Adua: “noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, bella, sì ma una favola. E una favola rimane”. Per Garko, vivere da sciupafemmine nascondendo al mondo di essere gay non sarà stato facile. Ma anche la Del Vesco ha sofferto facendo il gioco della fidanzata. E anche se nella casa del Grande Fratello Vip la star ha preferito non commentare le parole di Garko ai suoi coinquilini, ha deciso poi di sfogarsi in privato, durante una sessione di confessionale.

E qui la piemontese ha aperto il cuore. “Fingere h24 è stata dura, noi lo abbiamo fatto per un po’ di tempo e posso garantire che non è una cosa semplice”, ha ammesso Del Vesco, col senno di poi. A Garko augura una meritata serenità. Ed è emozionata dal fatto che lui la abbia scelto come confidente nel momento, forse, più importante della sua vita. “Perché significa che si fida e mi considera una persona importante”, ha detto Adua, chiedendosi poi il perché della scelta dell’attore di partecipare al reality. “Non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi”, ha rischiato lei, che è palesemente felice che Gabriel si sia liberato dalla grande bugia della sua vita. “Era un peso che entrambi stavamo portando sulle spalle da parecchio tempo. Credo sia stata una lezione di vita importantissima, lui adesso è finalmente libero”, conclude Adua. Ora anche lei è una donna più libera.