Isola dei famosi: a sostituire Alessia Marcuzzi potrebbe essere una “rivale”

Il settimanale Vero Tv annuncia un nome inaspettato per la conduzione della prossima stagione del reality, che torna su Canale 5 nel 2021

Se ne parla da mesi e ora Mediaset ha dato la conferma. La società ha rivelato che Il reality show ambientato in Honduras, dove si mettono alla prova nella natura selvaggia molte star del mondo dello spettacolo, si è rinnovato per una nuova edizione. Così, L’Isola dei Famosi, dovrebbe tornare nel 2021. Ma sul nuovo presentatore – o presentatrice – ancora mistero. La conduttrice attuale, Alessia Marcuzzi, ha preso la decisione di non presentarlo più, e lascerà il programma. Dietro alla sua decisione, è possibile che ci sia il flop dell’ultima edizione, ma anche il caso Riccardo Fogli, che non le ha fatto mancare molte critiche da parte dell’opinione pubblica.

Dopo la decisione di Marcuzzi, iniziano a circolare voci su chi potrebbe prendere il suo posto. E non mancano quelle che vedono Belen Rodriguez a capo della conduzione del noto programma. A sostenerlo è il settimanale ‘Vero Tv’, secondo il quale la showgirl si starebbe preparando a sostituire la ormai ex presentatrice. Se è vero quanto sostiene la rivista, si tratterebbe di uno di quegli episodi al colmo dell’ironia del destino. Perché fino a poco tempo fa le due donne sono state prese di mira dai più velenosi gossip per via di un possibile triangolo amoroso con Stefano De Martino, l’ex di Belen che le ha fatto tanto soffrire. Anzi, Marcuzzi, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata proprio la causa della separazione tra Rodriguez e De Martino. E allo stesso tempo avrebbe affrontato, superandola, una crisi coniugale importante con il marito, l’imprenditore Paolo Calabresi Marconi. Ma la presenza della bellissima argentina potrebbe dare a L’Isola dei Famosi quello slancio di cui avrebbe bisogno dopo le ultime stagioni, che non sono andate molto bene. Mentre attendiamo le conferme della società e dei diretti interessati, facciamo il tifo per Rodriguez.