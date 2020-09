A Belén Rodriguez non manca De Martino: “I miei occhi ridono”

A Belén Rodriguez non è piaciuto il commento della follower su Instagram che aveva scritto “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”, riferendosi all’ex De Martino.

A Belén Rodriguez non è piaciuto il commento della follower su Instagram e non ha pensato due volte a risponderle. La fan, commentando un post della modella su Instagram, aveva scritto “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”. Ovviamente la ragazza si riferiva all’ex Stefano De Martino, da cui Belén si è separata da poco dopo una turbolenta estate in cui non sono mancati neanche i gossip su una presunta storia clandestina di lui con Alessia Marcuzzi. Tutto smentito da tutte le parti, e ormai entrato nelle fauci del passato. Infatti a quanto pare, a parte la Marcuzzi che sembra essere tornata in armonia con il marito, l’attore Paolo Calabrese Marconi, gli altri due protagonisti della storia si sono subito guardati avanti per la ricerca di nuovi amori. Anzi, Di Martino si è guardato indietro e a quanto pare sarebbe ricaduto tra le braccia della sua ex, l’influencer Gilda Ambrosio, che aveva già frequentato dopo che il suo matrimonio con la bella argentina era naufragato per la prima volta nel 2017. Un riscoppio di passione per Ambrosio e Di Martino che però sembra non toccare per niente la splendida Belén. Che alla fortunata, o maliziosa, fan che aveva attribuito ai suoi occhi quella tristezza melanconica di chi ha perduto l’amore, ha semplicemente risposto: “I miei occhi ridono”. Si vede bene che ridono, e non solo gli occhi. La modella argentina era tutta felicità nella festa intima che ha organizzato per festeggiare i suoi 36 anni di vita, la scorsa domanica. Insieme alla famiglia, agli amici, e anche, chissà, a un nuovo amore. Durante la festa, la showgirl si è vista svariate volte tra le braccia del parrucchiere 26enne Antonio Spinalbese.

Per ringraziare di tutta la felicità da cui si sentiva circondata, Belén ha pubblicato un video su Instagram, e ha scritto un sincero ringraziamento: “Grazie per tutto questo amore, è stata una sorpresa inaspettata. Grazie alla mia famiglia, che più bella di così ancora la devo trovare. Grazie ai miei amici, che mi sono sempre accanto e non se ne vanno mai, e un grazie forte alla vita che non smette mai di stupirmi, regalandomi emozioni indescrivibili”.