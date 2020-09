Balotelli fidanzatissimo. È lei il nuovo amore di Super Mario

Finalmente arriva la conferma di Mario Balotelli, che è pronto a confessare: “sono fidanzato e innamorato”, ma non vuole interferenze nella sua vita privata. Dopo settimane di indiscrezioni, il calciatore è stato immortalato dai fotografi insieme alla sua nuova fiamma.

Erano giorni e giorni che si sentiva parlare ma da parte di nessuno dei due non arrivava nessuna conferma. Ma finalmente il calciatore è pronto a confessare: “sono fidanzato e innamorato”, ha detto a Chi, ma ha anche chiesto di vivere questo suo amore in tranquillità. “Niente interferenze”, ha chiesto Super Mario, che ci tiene alla sua vita privata. Balotelli non poteva più tenere segreta la storia dopo che i paparazzi lo avevano fotografato diverse volte in Sicilia, immortalandolo insieme alla sua nuova fiamma. La dolce metà è Alessia Messina, una 27enne con una promettente carriera televisiva davanti. Messina è infatti ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice a Temptation Island. Anche se i due si frequentano da poco, non più di un mese stando alle indiscrezioni, la ragazza sembra aver fatto colpo su Super Mario, che non ha voluto aspettare ed è volato Sicilia dove ha raggiunto l’amata, una siciliana originaria di Piazza Armerina, in provincia di Enna. La storia è presa sul serio da tutte due e a quanto pare pure le famiglie sono state coinvolte e, addirittura, presentate. La 27enne sicula ha iniziato il suo percorso televisivo con i casting di Veline, arrivando alle semifinali. Dopo è arrivata l’esperienza con Uomini e Donne, ormai 5 anni fa, dove ha voluto partecipare come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Alla fine del suo percorso, il tronista l’ha scelta per uscire insieme dal programma. E infatti tra i due era nata una storia e i giovani hanno messo il loro amore alla prova con Temptation Island. Che però non è durato molto. Per fortuna di Balotelli.